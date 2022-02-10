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البرلمان العربي يدين محاولة استهداف الحوثي مطار أبها الدولي

طالب بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة الميليشيا

أدان البرلمان العربي استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة مفخخة بدون طيار، الأمر الذي يهدد حياة مئات المسافرين للخطر، واصفًا هذا العمل بـ"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالبًا بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية على الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادًا للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذًا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددًا تأكيده على وقوفه إلى جانب المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا وبرلمانًا.

البرلمان العربي استهداف مطار أبها الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يدين محاولة استهداف الحوثي مطار أبها الدولي
سبق

أدان البرلمان العربي استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة مفخخة بدون طيار، الأمر الذي يهدد حياة مئات المسافرين للخطر، واصفًا هذا العمل بـ"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالبًا بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية على الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادًا للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذًا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددًا تأكيده على وقوفه إلى جانب المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا وبرلمانًا.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
03:01 PM

البرلمان العربي يدين محاولة استهداف الحوثي مطار أبها الدولي

طالب بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة الميليشيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان البرلمان العربي استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة مفخخة بدون طيار، الأمر الذي يهدد حياة مئات المسافرين للخطر، واصفًا هذا العمل بـ"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالبًا بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية على الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادًا للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذًا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددًا تأكيده على وقوفه إلى جانب المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا وبرلمانًا.

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