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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

سنغافورة تسجّل 506 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 34366 حالة

سجّلت سنغافورة، اليوم، 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة تسجّل 506 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجّلت سنغافورة، اليوم، 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
02:01 PM

سنغافورة تسجّل 506 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 34366 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت سنغافورة، اليوم، 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

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