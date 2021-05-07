تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة.. تستمر حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.