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مصر.. النيابة تكشف ملابسات وفاة المخرج السوري "حاتم علي"

أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة

قررت نيابة قصر النيل في مصر التصريح بدفن جثة المخرج السوري حاتم علي، بعد أن توصلت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".
فقد انتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفي لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.
وكان السيناريست المصري عبدالرحيم كمال قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي.
وقال عبدالرحيم كمال، ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعًا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".

المخرج السوري حاتم علي

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مصر.. النيابة تكشف ملابسات وفاة المخرج السوري "حاتم علي"
سبق

قررت نيابة قصر النيل في مصر التصريح بدفن جثة المخرج السوري حاتم علي، بعد أن توصلت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".
فقد انتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفي لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.
وكان السيناريست المصري عبدالرحيم كمال قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي.
وقال عبدالرحيم كمال، ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعًا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
06:08 PM

مصر.. النيابة تكشف ملابسات وفاة المخرج السوري "حاتم علي"

أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت نيابة قصر النيل في مصر التصريح بدفن جثة المخرج السوري حاتم علي، بعد أن توصلت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".
فقد انتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفي لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.
وكان السيناريست المصري عبدالرحيم كمال قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي.
وقال عبدالرحيم كمال، ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعًا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".

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