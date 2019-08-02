هي للعابرين.. مساجد بلا مؤذنين ولا أئمة في جازان.. والوزارة صامتة

عزوف للسعوديين عن شغر وظائفها

ظلّت عشرات المساجد والجوامع في محافظات مختلفة بمنطقة جازان من غير مؤذنين ولا أئمة.

وتفصيلًا: فقد كان الكثير من الجوامع والمساجد في منطقة جازان، يقوم عليها مؤذنون وأئمة من جنسيات مختلفة، وبعضهم من المحتسبين، إلا أن وزارة الشؤون الإسلامية اعتبرت ذلك أمرًا مخالفًا؛ ما جعل بعض المساجد خاويةً من الأئمة والمؤذنين، وسط عزوف السعوديين عن شغر تلك الوظائف.

وأصبح العابرون، ومن يحضر مبكرًا لتلك الجوامع والمساجد، هو من يتولى الأذان والإمامة، والبعض غير مؤهل؛ لعدم حفظه للقرآن أو عدم إجادته للتلاوة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد شددت على سعودة وظائف الأئمة والمؤذنين، وعدم تكليف الأجانب، معتبرة ذلك مخالفًا، ومتوعدة بمعاقبة المخالفين.

"سبق" تواصلت مع محمد كريري متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، الذي لم يصرح، وفضّل أن يكون الرد من خلال متحدث الوزارة، وتم التواصل مع عبدالعزيز العسكر متحدث الوزارة من خلال الاتصال والرسائل النصية ورسائل الواتساب، ولكنه لم يردّ.