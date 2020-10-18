النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

36 ساعة تدريبية من سلسلة "مهندس عن بُعد" تثري متابعي هيئة المهندسين

محتوى اللقاءات راعى تنوع فئات المستفيدين من أعضاء الهيئة والمهتمين

قدّمت الهيئة السعودية للمهندسين، سلسلة لقاءات عن توظيف البث المباشر تحت عنوان "مهندس عن بُعد"، بلغت 20 لقاءً، ولا تزال مستمرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك لبث حلقات تدريبية ومحتوى معرفي تتناول مختلف المواضيع الهندسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة بثت 36 ساعة تدريبية وتعريفية بلغت مشاهداتها أكثر من 122 ألف مشاهدة؛ مضيفًا أن محتوى اللقاءات راعت تنوع فئات المستفيدين من أعضاء الهيئة والمهتمين بالهندسة.

وبيّن أن أبرز المحاضرات كانت الاستخدام الآمن لمنظومات تقنية المعلومات، ونمذجة معلومات البناء، وكود البناء السعودي، والإدارة المالية للمشاريع؛ مشيرًا إلى أن من قدّمها دكاترة ومهندسون ومختصون في مجالاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة تهتم بإثراء منسوبيها عبر مختلف المنصات؛ إسهامًا منها في تطوير تجاربهم وزيادة معارفهم؛ مشيرًا إلى أن التنويع في المحتوى يراعي الاحتياجات المختلفة والمستجدات وطرح مواضيع راهنة، كما حدث مع تقديم تفاصيل الخطة الاستراتيجية ودور الثورة الصناعية الرابعة في مواكبة أزمة كورونا وغيرها من المواضيع.

الهيئة السعودية للمهندسين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
36 ساعة تدريبية من سلسلة "مهندس عن بُعد" تثري متابعي هيئة المهندسين
سبق

قدّمت الهيئة السعودية للمهندسين، سلسلة لقاءات عن توظيف البث المباشر تحت عنوان "مهندس عن بُعد"، بلغت 20 لقاءً، ولا تزال مستمرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك لبث حلقات تدريبية ومحتوى معرفي تتناول مختلف المواضيع الهندسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة بثت 36 ساعة تدريبية وتعريفية بلغت مشاهداتها أكثر من 122 ألف مشاهدة؛ مضيفًا أن محتوى اللقاءات راعت تنوع فئات المستفيدين من أعضاء الهيئة والمهتمين بالهندسة.

وبيّن أن أبرز المحاضرات كانت الاستخدام الآمن لمنظومات تقنية المعلومات، ونمذجة معلومات البناء، وكود البناء السعودي، والإدارة المالية للمشاريع؛ مشيرًا إلى أن من قدّمها دكاترة ومهندسون ومختصون في مجالاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة تهتم بإثراء منسوبيها عبر مختلف المنصات؛ إسهامًا منها في تطوير تجاربهم وزيادة معارفهم؛ مشيرًا إلى أن التنويع في المحتوى يراعي الاحتياجات المختلفة والمستجدات وطرح مواضيع راهنة، كما حدث مع تقديم تفاصيل الخطة الاستراتيجية ودور الثورة الصناعية الرابعة في مواكبة أزمة كورونا وغيرها من المواضيع.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
11:48 AM

36 ساعة تدريبية من سلسلة "مهندس عن بُعد" تثري متابعي هيئة المهندسين

محتوى اللقاءات راعى تنوع فئات المستفيدين من أعضاء الهيئة والمهتمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
14

قدّمت الهيئة السعودية للمهندسين، سلسلة لقاءات عن توظيف البث المباشر تحت عنوان "مهندس عن بُعد"، بلغت 20 لقاءً، ولا تزال مستمرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك لبث حلقات تدريبية ومحتوى معرفي تتناول مختلف المواضيع الهندسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة بثت 36 ساعة تدريبية وتعريفية بلغت مشاهداتها أكثر من 122 ألف مشاهدة؛ مضيفًا أن محتوى اللقاءات راعت تنوع فئات المستفيدين من أعضاء الهيئة والمهتمين بالهندسة.

وبيّن أن أبرز المحاضرات كانت الاستخدام الآمن لمنظومات تقنية المعلومات، ونمذجة معلومات البناء، وكود البناء السعودي، والإدارة المالية للمشاريع؛ مشيرًا إلى أن من قدّمها دكاترة ومهندسون ومختصون في مجالاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة تهتم بإثراء منسوبيها عبر مختلف المنصات؛ إسهامًا منها في تطوير تجاربهم وزيادة معارفهم؛ مشيرًا إلى أن التنويع في المحتوى يراعي الاحتياجات المختلفة والمستجدات وطرح مواضيع راهنة، كما حدث مع تقديم تفاصيل الخطة الاستراتيجية ودور الثورة الصناعية الرابعة في مواكبة أزمة كورونا وغيرها من المواضيع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,999
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,052
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,485

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة