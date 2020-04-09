بالفيديو.. التزام سكان "الخرمة" بقرار منع التجول من 3 عصراً

وسط متابعة ميدانية من رجال الأمن

‏نفذ سكان محافظة الخرمة من المواطنين والمقيمين قرار منع التجول من الساعة 3 عصراً وحتى السادسة صباحاً وسط متابعة ميدانية من رجال الأمن.

ورصدت "سبق" شوارع محافظة الخرمة أمس الأربعاء وقد بدأت المحلات والأسواق مغلقة والشوارع خالية من المارة، تنفيذاً من الجميع لقرار منع التجول من الساعة 3 عصراً، وذلك لأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا .