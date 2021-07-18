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"الشؤون الإسلامية" بالمدينة تهيئ 949 مصلى لعيد الأضحى

المراقبون والعاملون بالفرع يباشرون تطبيق الإجراءات الاحترازية

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استعداداته لتهيئة وتجهيز ما مجموعه ( ٩٤٩) مصلى وجامعاً ومسجداً في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة له، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات في المدينة المنورة فقط ( ٤٨٦) مصلى وجامعآ ومسجداً وفي محافظة العلا (٥٧) مصلى وجامعاً ومسجداً وفي محافظة ينبع كالتالي ينبع البحر (٧٨) وفي ينبع الصناعية (21) وفي ينبع النخل ( ٣٨).

أما محافظة بدر ( ٤٦) وفي محافظة وادي الفرع ( ٥١) وفي محافظة خيبر (٤٢) وفي محافظة المهد (١١) وفي محافظة العيص ( ٥٤) وفي محافظة الصويدرة ( ١٥) وفي محافظة الحناكية ( ٥٠).

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي أن الفرع أكمل استعداداته لتهيئة المصليات والجوامع والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والمساجد المساندة لها لصلاة العيد لعام ١٤٤٢هـ لتخفيف الزحام، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن المراقبين والعاملين بالفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة والتعقيم يقومون بدورهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة جاهزية جميع المساجد والجوامع.

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"الشؤون الإسلامية" بالمدينة تهيئ 949 مصلى لعيد الأضحى
سبق

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استعداداته لتهيئة وتجهيز ما مجموعه ( ٩٤٩) مصلى وجامعاً ومسجداً في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة له، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات في المدينة المنورة فقط ( ٤٨٦) مصلى وجامعآ ومسجداً وفي محافظة العلا (٥٧) مصلى وجامعاً ومسجداً وفي محافظة ينبع كالتالي ينبع البحر (٧٨) وفي ينبع الصناعية (21) وفي ينبع النخل ( ٣٨).

أما محافظة بدر ( ٤٦) وفي محافظة وادي الفرع ( ٥١) وفي محافظة خيبر (٤٢) وفي محافظة المهد (١١) وفي محافظة العيص ( ٥٤) وفي محافظة الصويدرة ( ١٥) وفي محافظة الحناكية ( ٥٠).

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي أن الفرع أكمل استعداداته لتهيئة المصليات والجوامع والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والمساجد المساندة لها لصلاة العيد لعام ١٤٤٢هـ لتخفيف الزحام، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن المراقبين والعاملين بالفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة والتعقيم يقومون بدورهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة جاهزية جميع المساجد والجوامع.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:32 PM

"الشؤون الإسلامية" بالمدينة تهيئ 949 مصلى لعيد الأضحى

المراقبون والعاملون بالفرع يباشرون تطبيق الإجراءات الاحترازية

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يوسف سفر - المدينة المنورة
3
309

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استعداداته لتهيئة وتجهيز ما مجموعه ( ٩٤٩) مصلى وجامعاً ومسجداً في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة له، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات في المدينة المنورة فقط ( ٤٨٦) مصلى وجامعآ ومسجداً وفي محافظة العلا (٥٧) مصلى وجامعاً ومسجداً وفي محافظة ينبع كالتالي ينبع البحر (٧٨) وفي ينبع الصناعية (21) وفي ينبع النخل ( ٣٨).

أما محافظة بدر ( ٤٦) وفي محافظة وادي الفرع ( ٥١) وفي محافظة خيبر (٤٢) وفي محافظة المهد (١١) وفي محافظة العيص ( ٥٤) وفي محافظة الصويدرة ( ١٥) وفي محافظة الحناكية ( ٥٠).

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي أن الفرع أكمل استعداداته لتهيئة المصليات والجوامع والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والمساجد المساندة لها لصلاة العيد لعام ١٤٤٢هـ لتخفيف الزحام، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن المراقبين والعاملين بالفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة والتعقيم يقومون بدورهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة جاهزية جميع المساجد والجوامع.

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