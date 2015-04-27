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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ قبالة محافظة ينبع

مؤيدة كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على مقدراتها

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة محافظة ينبع، حيث تمكنت الوحدات البحرية التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من اعتراضه وتدميره.

وشدد العثيمين، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكل المحاولات العدائية التي تهدد المنشآت الاقتصادية وتهدد الملاحة البحرية، مؤكداً وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية، ومؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على مقدراتها الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ قبالة محافظة ينبع
سبق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة محافظة ينبع، حيث تمكنت الوحدات البحرية التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من اعتراضه وتدميره.

وشدد العثيمين، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكل المحاولات العدائية التي تهدد المنشآت الاقتصادية وتهدد الملاحة البحرية، مؤكداً وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية، ومؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على مقدراتها الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
02:11 PM

"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ قبالة محافظة ينبع

مؤيدة كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على مقدراتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة محافظة ينبع، حيث تمكنت الوحدات البحرية التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من اعتراضه وتدميره.

وشدد العثيمين، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكل المحاولات العدائية التي تهدد المنشآت الاقتصادية وتهدد الملاحة البحرية، مؤكداً وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية، ومؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على مقدراتها الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

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