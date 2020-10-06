ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة نجران، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدّد الأمين العام إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة نحو نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-06 ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة نجران، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدّد الأمين العام إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 07:40 PM

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة نحو نجران قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من اعتراضها وتدميرها





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ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة نجران، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدّد الأمين العام إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.