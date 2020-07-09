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عن بعد.. "الشورى" يستعرض تنسيق "الحج" و"الصحة" لخدمة ضيوف الرحمن

اجتماع تطرّق للرؤية التطويرية مستقبلاً في كل مجالات الحج وأبرز المبادرات

بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعٍ عقدته "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وحضور أعضاء اللجنة، في ضوء دراستها لتقرير وزارة الحج والعمرة السنوي للعام المالي 1440/ 1441هـ، استعدادات وزارة الحج لموسم حج هذا العام الذي يأتي استثنائياً في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة وصحة الحجاج من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها، بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي وعدد من المسؤولين بالوزارة.

واستعرضت اللجنة مع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة، خلال الاجتماع، سبل التنسيق القائم بين الوزارة ووزارة الصحة لتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة.

وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة حول رؤيتها التطويرية في الفترة المستقبلية في كل المجالات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وأبرز المبادرات التي تعكف عليها الوزارة حالياً، وإنجازاتها والمعوقات التي قد تقف أمام تحقيق بعض أهدافها خلال عام التقرير، كما استعرض الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن المؤتمر الفكري لحج عام 1442هـ.

وطرح أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، عدداً من الأسئلة والاستفسارات على المسؤولين بالوزارة الذين أكدوا حرص الوزارة بمختلف قطاعاتها على التعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية على رفع مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين تجسيداً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسخير مختلف الإمكانات والموارد لخدمة وفود الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بعد.. "الشورى" يستعرض تنسيق "الحج" و"الصحة" لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعٍ عقدته "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وحضور أعضاء اللجنة، في ضوء دراستها لتقرير وزارة الحج والعمرة السنوي للعام المالي 1440/ 1441هـ، استعدادات وزارة الحج لموسم حج هذا العام الذي يأتي استثنائياً في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة وصحة الحجاج من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها، بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي وعدد من المسؤولين بالوزارة.

واستعرضت اللجنة مع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة، خلال الاجتماع، سبل التنسيق القائم بين الوزارة ووزارة الصحة لتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة.

وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة حول رؤيتها التطويرية في الفترة المستقبلية في كل المجالات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وأبرز المبادرات التي تعكف عليها الوزارة حالياً، وإنجازاتها والمعوقات التي قد تقف أمام تحقيق بعض أهدافها خلال عام التقرير، كما استعرض الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن المؤتمر الفكري لحج عام 1442هـ.

وطرح أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، عدداً من الأسئلة والاستفسارات على المسؤولين بالوزارة الذين أكدوا حرص الوزارة بمختلف قطاعاتها على التعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية على رفع مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين تجسيداً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسخير مختلف الإمكانات والموارد لخدمة وفود الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
12:56 PM

عن بعد.. "الشورى" يستعرض تنسيق "الحج" و"الصحة" لخدمة ضيوف الرحمن

اجتماع تطرّق للرؤية التطويرية مستقبلاً في كل مجالات الحج وأبرز المبادرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعٍ عقدته "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وحضور أعضاء اللجنة، في ضوء دراستها لتقرير وزارة الحج والعمرة السنوي للعام المالي 1440/ 1441هـ، استعدادات وزارة الحج لموسم حج هذا العام الذي يأتي استثنائياً في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة وصحة الحجاج من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها، بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي وعدد من المسؤولين بالوزارة.

واستعرضت اللجنة مع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة، خلال الاجتماع، سبل التنسيق القائم بين الوزارة ووزارة الصحة لتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة.

وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة حول رؤيتها التطويرية في الفترة المستقبلية في كل المجالات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وأبرز المبادرات التي تعكف عليها الوزارة حالياً، وإنجازاتها والمعوقات التي قد تقف أمام تحقيق بعض أهدافها خلال عام التقرير، كما استعرض الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن المؤتمر الفكري لحج عام 1442هـ.

وطرح أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، عدداً من الأسئلة والاستفسارات على المسؤولين بالوزارة الذين أكدوا حرص الوزارة بمختلف قطاعاتها على التعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية على رفع مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين تجسيداً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسخير مختلف الإمكانات والموارد لخدمة وفود الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

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