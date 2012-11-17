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وزير الرياضة "الفيصل" لصقور الأخضر: صدارة مستحقة وفوز مهم.. وخطوة أهم نحو مونديال 2022

عقب تخطي فيتنام

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عقب الفوز على نظيرهم فيتنام بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم في العاصمة الفيتنامية "هانوي" ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر": الحمد لله.. ألف مبروك الصدارة المستحقة لصقورنا الخضر، فوز مهم.. وخطوة أهم نحو مونديال 2022، كفو يا أبطال.. معاك يالأخضر".

وبتلك النتيجة حافظ الأخضر السعودي على صدارة مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة "الفيصل" لصقور الأخضر: صدارة مستحقة وفوز مهم.. وخطوة أهم نحو مونديال 2022
سبق

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عقب الفوز على نظيرهم فيتنام بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم في العاصمة الفيتنامية "هانوي" ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر": الحمد لله.. ألف مبروك الصدارة المستحقة لصقورنا الخضر، فوز مهم.. وخطوة أهم نحو مونديال 2022، كفو يا أبطال.. معاك يالأخضر".

وبتلك النتيجة حافظ الأخضر السعودي على صدارة مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
05:25 PM

وزير الرياضة "الفيصل" لصقور الأخضر: صدارة مستحقة وفوز مهم.. وخطوة أهم نحو مونديال 2022

عقب تخطي فيتنام

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أحمد سرور - الرياض
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2,561

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عقب الفوز على نظيرهم فيتنام بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم في العاصمة الفيتنامية "هانوي" ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وقال "الفيصل" من خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر": الحمد لله.. ألف مبروك الصدارة المستحقة لصقورنا الخضر، فوز مهم.. وخطوة أهم نحو مونديال 2022، كفو يا أبطال.. معاك يالأخضر".

وبتلك النتيجة حافظ الأخضر السعودي على صدارة مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة.

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