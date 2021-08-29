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مع استكمال جميع التجهيزات.. مدارس تعليم الزلفي تستقبل طلابها

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان بداية متميزة مع أول يوم

‏بدأت الدراسة في مدارس تعليم الزلفي ‏اليوم الأحد، مع استكمال جميع التجهيزات والإجراءات الاحترازية لضمان بداية متميزة مع أول يوم دراسي.

ورحّب مدير التعليم في محافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، بجميع الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي، مثمنًا لهم جهودهم لتحقيق الآمال والغايات والتطلعات.

وأكد خلال زيارته الميدانية لعدد من مدارس المحافظة، ضرورة الأخذ بالاحتياطات الاحترازية اللازمة، مضيفًا أنه تم استكمال جميع التجهيزات وأعمال الصيانة لاستقبال الطلبة والطالبات، مع توفير أدوات النظافة والتعقيم، وتشكيل اللجان المتخصصة في الدعم والمساندة؛ وذلك بالوقوف والزيارات والجولات الميدانية على المدارس؛ لضمان انطلاق العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للمدارس.

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مع استكمال جميع التجهيزات.. مدارس تعليم الزلفي تستقبل طلابها
سبق

‏بدأت الدراسة في مدارس تعليم الزلفي ‏اليوم الأحد، مع استكمال جميع التجهيزات والإجراءات الاحترازية لضمان بداية متميزة مع أول يوم دراسي.

ورحّب مدير التعليم في محافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، بجميع الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي، مثمنًا لهم جهودهم لتحقيق الآمال والغايات والتطلعات.

وأكد خلال زيارته الميدانية لعدد من مدارس المحافظة، ضرورة الأخذ بالاحتياطات الاحترازية اللازمة، مضيفًا أنه تم استكمال جميع التجهيزات وأعمال الصيانة لاستقبال الطلبة والطالبات، مع توفير أدوات النظافة والتعقيم، وتشكيل اللجان المتخصصة في الدعم والمساندة؛ وذلك بالوقوف والزيارات والجولات الميدانية على المدارس؛ لضمان انطلاق العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للمدارس.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
11:52 AM

مع استكمال جميع التجهيزات.. مدارس تعليم الزلفي تستقبل طلابها

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان بداية متميزة مع أول يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الزلفي
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‏بدأت الدراسة في مدارس تعليم الزلفي ‏اليوم الأحد، مع استكمال جميع التجهيزات والإجراءات الاحترازية لضمان بداية متميزة مع أول يوم دراسي.

ورحّب مدير التعليم في محافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، بجميع الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي، مثمنًا لهم جهودهم لتحقيق الآمال والغايات والتطلعات.

وأكد خلال زيارته الميدانية لعدد من مدارس المحافظة، ضرورة الأخذ بالاحتياطات الاحترازية اللازمة، مضيفًا أنه تم استكمال جميع التجهيزات وأعمال الصيانة لاستقبال الطلبة والطالبات، مع توفير أدوات النظافة والتعقيم، وتشكيل اللجان المتخصصة في الدعم والمساندة؛ وذلك بالوقوف والزيارات والجولات الميدانية على المدارس؛ لضمان انطلاق العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للمدارس.

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