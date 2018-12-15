النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

على طاولة المناقشات جودة المنتجات هي الأهم.. وفد صيني في هيئة "المواصفات"

يمثل الرقابة على الأسواق هناك.. لقاء يعزز الشراكة ويوجد حلول لتحدي الاختبارات

زار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفد من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين (SAMR)، برئاسة مدير عام إدارة الاعتماد والتفتيش والاختبار في (SAMR)، يرافقه عدد من المختصين؛ استمراراً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين في مجال سلامة المنتجات.

وعقد الجانبان اجتماعاً برئاسة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات المهندس طامس بن علي الحمادي، وبمشاركة بعض المختصين من إدارات الهيئة، وتناولت هذه الزيارة مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها تعزيز الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة من الصين للمملكة، والمنتجات المصدرة من المملكة للصين، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه نتائج الاختبارات للمنتجات بين المملكة والصين.

كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عمل مقارنة نتائج الاختبارات للمنتجات التي تطلبها هيئة المواصفات بين المملكة والصين لتوحيد هذه النتائج، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
على طاولة المناقشات جودة المنتجات هي الأهم.. وفد صيني في هيئة "المواصفات"
سبق

زار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفد من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين (SAMR)، برئاسة مدير عام إدارة الاعتماد والتفتيش والاختبار في (SAMR)، يرافقه عدد من المختصين؛ استمراراً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين في مجال سلامة المنتجات.

وعقد الجانبان اجتماعاً برئاسة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات المهندس طامس بن علي الحمادي، وبمشاركة بعض المختصين من إدارات الهيئة، وتناولت هذه الزيارة مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها تعزيز الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة من الصين للمملكة، والمنتجات المصدرة من المملكة للصين، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه نتائج الاختبارات للمنتجات بين المملكة والصين.

كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عمل مقارنة نتائج الاختبارات للمنتجات التي تطلبها هيئة المواصفات بين المملكة والصين لتوحيد هذه النتائج، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:46 PM

على طاولة المناقشات جودة المنتجات هي الأهم.. وفد صيني في هيئة "المواصفات"

يمثل الرقابة على الأسواق هناك.. لقاء يعزز الشراكة ويوجد حلول لتحدي الاختبارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
951

زار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفد من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين (SAMR)، برئاسة مدير عام إدارة الاعتماد والتفتيش والاختبار في (SAMR)، يرافقه عدد من المختصين؛ استمراراً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين في مجال سلامة المنتجات.

وعقد الجانبان اجتماعاً برئاسة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات المهندس طامس بن علي الحمادي، وبمشاركة بعض المختصين من إدارات الهيئة، وتناولت هذه الزيارة مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها تعزيز الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة من الصين للمملكة، والمنتجات المصدرة من المملكة للصين، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه نتائج الاختبارات للمنتجات بين المملكة والصين.

كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عمل مقارنة نتائج الاختبارات للمنتجات التي تطلبها هيئة المواصفات بين المملكة والصين لتوحيد هذه النتائج، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,212
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,198
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,563
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,977

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة