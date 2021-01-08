وقال كيال في تغريدة على حسابه: "جماهير الأهلي، كنت أتمنى أن أقدم شيئًا للأهلي، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، والإمكانيات مع هذه الإدارة محدودة؛ لا تستطيع تغيير أو إحضار ما طلبناه لتدعيم الفريق؛ لذلك أقدم استقالتي من النادي، راجيًا التوفيق لأهلينا في الأيام القادمة".

تقدَّم طارق كيال، المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي، باستقالته من منصبه عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام القادسية في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته محمد السيّد سبق 2021-01-08 تقدَّم طارق كيال، المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي، باستقالته من منصبه عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام القادسية في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بشقيقه القادسية بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدف. وقال كيال في تغريدة على حسابه: "جماهير الأهلي، كنت أتمنى أن أقدم شيئًا للأهلي، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، والإمكانيات مع هذه الإدارة محدودة؛ لا تستطيع تغيير أو إحضار ما طلبناه لتدعيم الفريق؛ لذلك أقدم استقالتي من النادي، راجيًا التوفيق لأهلينا في الأيام القادمة".

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 08:28 PM

المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته بعد الهزيمة أمام القادسية بثلاثية





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تقدَّم طارق كيال، المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي، باستقالته من منصبه عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام القادسية في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بشقيقه القادسية بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدف.

وقال كيال في تغريدة على حسابه: "جماهير الأهلي، كنت أتمنى أن أقدم شيئًا للأهلي، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، والإمكانيات مع هذه الإدارة محدودة؛ لا تستطيع تغيير أو إحضار ما طلبناه لتدعيم الفريق؛ لذلك أقدم استقالتي من النادي، راجيًا التوفيق لأهلينا في الأيام القادمة".