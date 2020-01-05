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جثمان "سليماني" يصل الأحواز في "نعش طائر"

بعد اصطياده في غارة أمريكية ببغداد فجر الجمعة

عاد جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق فجر الجمعة، إلى إيران اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أنه تم نقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأحواز في جنوب غرب البلاد؛ حيث شارك المواطنون في استقبال وتشييع النعش.

وبحسب "رويترز" كانت إيران قد أعلنت فور مقتل سليماني، عن بدء العمل لنقل جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، من الأراضي العراقية إلى طهران.

وقال السفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي: "نحن ننسق لنقل جثمان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس إلى طهران".

وقُتِل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

قاسم سليماني مقتل قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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جثمان "سليماني" يصل الأحواز في "نعش طائر"
سبق

عاد جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق فجر الجمعة، إلى إيران اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أنه تم نقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأحواز في جنوب غرب البلاد؛ حيث شارك المواطنون في استقبال وتشييع النعش.

وبحسب "رويترز" كانت إيران قد أعلنت فور مقتل سليماني، عن بدء العمل لنقل جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، من الأراضي العراقية إلى طهران.

وقال السفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي: "نحن ننسق لنقل جثمان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس إلى طهران".

وقُتِل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
09:16 AM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:21 AM

جثمان "سليماني" يصل الأحواز في "نعش طائر"

بعد اصطياده في غارة أمريكية ببغداد فجر الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاد جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق فجر الجمعة، إلى إيران اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أنه تم نقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأحواز في جنوب غرب البلاد؛ حيث شارك المواطنون في استقبال وتشييع النعش.

وبحسب "رويترز" كانت إيران قد أعلنت فور مقتل سليماني، عن بدء العمل لنقل جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، من الأراضي العراقية إلى طهران.

وقال السفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي: "نحن ننسق لنقل جثمان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس إلى طهران".

وقُتِل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

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