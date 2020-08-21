النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في البطولة العربية: الوصل الإماراتي يكسب الهلال السوداني بثنائية

حقق فريق الوصل الإماراتي فوزًا بهدفين دون رد على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مباراة أُقيمت على استاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كلٌ من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق شوط المباراة الأول، وعلي صالح قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق (80).

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين، في ضيافة الهلال بأم درمان يوم 30 من شهر أغسطس الحالي.

ويحتاج الهلال إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابًا، لتعويض تأخره أمام الوصل، واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

في المقابل، يكفي فريق الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان العبور إلى دور الـ16 على حساب بطل السودان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
في البطولة العربية: الوصل الإماراتي يكسب الهلال السوداني بثنائية
سبق

حقق فريق الوصل الإماراتي فوزًا بهدفين دون رد على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مباراة أُقيمت على استاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كلٌ من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق شوط المباراة الأول، وعلي صالح قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق (80).

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين، في ضيافة الهلال بأم درمان يوم 30 من شهر أغسطس الحالي.

ويحتاج الهلال إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابًا، لتعويض تأخره أمام الوصل، واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

في المقابل، يكفي فريق الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان العبور إلى دور الـ16 على حساب بطل السودان.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
10:37 PM

في البطولة العربية: الوصل الإماراتي يكسب الهلال السوداني بثنائية

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
0
243

حقق فريق الوصل الإماراتي فوزًا بهدفين دون رد على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مباراة أُقيمت على استاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كلٌ من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق شوط المباراة الأول، وعلي صالح قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق (80).

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين، في ضيافة الهلال بأم درمان يوم 30 من شهر أغسطس الحالي.

ويحتاج الهلال إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابًا، لتعويض تأخره أمام الوصل، واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

في المقابل، يكفي فريق الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان العبور إلى دور الـ16 على حساب بطل السودان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,139
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,967
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,910
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,118

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة