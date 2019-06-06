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التحالف يخلي مريضًا تعرض لإصابة بالغة بسفينة تجارية قرب ميناء الحديدة

"المالكي": القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، أنه استجاب فورًا لنداء استغاثة من السفينة التجارية "نافارينو" غرب ميناء الحديدة في اليمن حسب موقع قناة العربية.

وقال التحالف إن نداء الاستغاثة يفيد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية.

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الثلاثاء الماضي إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المشبوهة الموجودة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، بأن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" Savis والتي تقع شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلاً بحريًا باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة".

وأوضح العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي الجوي، بوساطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف يخلي مريضًا تعرض لإصابة بالغة بسفينة تجارية قرب ميناء الحديدة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، أنه استجاب فورًا لنداء استغاثة من السفينة التجارية "نافارينو" غرب ميناء الحديدة في اليمن حسب موقع قناة العربية.

وقال التحالف إن نداء الاستغاثة يفيد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية.

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الثلاثاء الماضي إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المشبوهة الموجودة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، بأن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" Savis والتي تقع شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلاً بحريًا باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة".

وأوضح العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي الجوي، بوساطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان".

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
09:37 PM

التحالف يخلي مريضًا تعرض لإصابة بالغة بسفينة تجارية قرب ميناء الحديدة

"المالكي": القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، أنه استجاب فورًا لنداء استغاثة من السفينة التجارية "نافارينو" غرب ميناء الحديدة في اليمن حسب موقع قناة العربية.

وقال التحالف إن نداء الاستغاثة يفيد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية.

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الثلاثاء الماضي إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المشبوهة الموجودة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، بأن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" Savis والتي تقع شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلاً بحريًا باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة".

وأوضح العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي الجوي، بوساطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان".

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