"الصحة": استمرار برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات

بالتزامن مع عدد من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة التعليم

أعلنت وزارة الصحة عن استمرار تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات في مرحلته الثالثة، وذلك بعد النجاح الكبير للمرحلتين الأولى والثانية الذي استهدف 50% من الطلاب والطالبات من الصفين الأول والرابع الابتدائي في جميع مدارس المملكة.

ويتزامن هذا البرنامج مع عدد من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارتا الصحة والتعليم ومنها برنامج "رشاقة" الهادف للحد من معدلات السمنة من خلال تحسين السلوك الغذائي والحث على ممارسة النشاط البدني.

وقد تم تنفيذ البرنامج في أربعة آلاف مدرسة وجرى فحص أكثر من مليون طالب وطالبة العام الماضي، ويستهدف العام الدراسي الحالي 1.73.270 من خلال ستة آلاف مدرسة.

جاء ذلك إضافة إلى برنامج فحص الأسنان الذي انطلق العام الماضي وبمشاركة العيادات المتنقلة، وتم التنفيذ في 6806 مدارس، وفحص 272503 طلاب وطالبات، فيما سيتم في العام الحالي فحص 320000 في 8806 مدارس، كما شملت البرامج صحة العين لفحص طلبة الروضات من خلال اكتشاف العيوب الانكسارية والتراخوما وكسل العين، وسيستهدف البرنامج في العام الحالي 100% من طلبة وطالبات الروضات.

يضاف إلى ذلك برنامج فحص اللياقة والتوعية الصحية المدرسية وبرنامج المدارس الصحية من خلال تحسين وتطوير قدرات المدارس وإمكاناتها وتوفير بيئة صحية وآمنة مشجعة على التعلم.

وأطلقت "الصحة" مؤخراً فعالية "صحتي في مدرستي" والتي تم تنفيذها في مناطق المملكة المختلفة عبر المولات التجارية للتعريف ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون القائم بين وزارتي الصحة والتعليم؛ لتعزيز صحة الطلاب والطالبات، حيث تزامن مع البدء في البرنامج إطلاق حملة توعوية شاملة عبر حسابات وزارة الصحة في كل مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تضمنت عدداً من تصاميم الإنفوجرافيك التوعوية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توضح من خلالها أهمية الفحوص الطبية لطلاب المدارس ساهمت في حث أولياء الأمور بالتأكد على سلامة أبنائهم من الأمراض ومتابعة صحتهم وأحوالهم الصحية مع المراكز والمستشفيات المتخصصة وأهمية الكشف الدوري لبناء جيل صحي يهتم بالوقاية قبل العلاج.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والتخفيف من عبء الأمراض وتعزيز الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة التي تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.