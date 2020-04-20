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"الدعم التنموي بالرياض" تجهز أكثر من 53 ألف وجبة و76 ألف سلة غذائية

سجلت أرقاماً قياسية خلال 24 ساعة من بدء مهامها

سجلت اللجنة التنفيذية بمنطقة الرياض المنفذة لـ"مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا" أرقاماً قياسية خلال فترة وجيزة من تدشين مهامها الميدانية.

تمكنت اللجنة خلال الـ 24 ساعه الأولى من توزيع 2500 وجبة غذائية للأسر المتضررة سعوديين كانوا أو مقيمين إضافة إلى العمال والمحتاجين، منها 500 في حي النسيم شرق الرياض بالتنسيق مع جمعية الدعوة بالنسيم، و2000 وجبة بالتنسيق مع جمعية البر بمختلف فروعها في العاصمة .

وكانت اللجنة التنفيذية عبر لجانها المتفرعة قد جهزت حتى الآن "53873" وجبة غذائية، إضافة إلى"76134" سلة غذائية، وكلفت 14405 متطوعين لتولي مسؤولية تسليمها للمحتاجين الأكثر تضررًا من تداعيات الآثار السلبية لفايروس كورونا في كافة أحياء الرياض بالتنسيق مع الجمعيات المعتمدة.

وأوضح رئيس اللجنة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن هذه اللجنة واحدة من مجموعة لجان تمثل مناطق المملكة وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشكيلها مؤخرًا لتنفيذ المبادرة للوقوف مع الدولة في الأزمة الحالية.

وأضاف الدكتور السيالي أن تفاعل الشركات والمؤسسات والمطاعم ورجال الأعمال كان إيجابيا. مقدمًا شكره لمطاعم البيت الرومنسي ومطاعم نسيم نجد وماكدونالدز وبرجر كنج لدعمهم المبكر ومؤكداً أن الباب ما زال مفتوحاً أمام من يريد الدعم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

يذكر أن لجنة الرياض التي يرأسها السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدعم التنموي بالرياض" تجهز أكثر من 53 ألف وجبة و76 ألف سلة غذائية
سبق

سجلت اللجنة التنفيذية بمنطقة الرياض المنفذة لـ"مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا" أرقاماً قياسية خلال فترة وجيزة من تدشين مهامها الميدانية.

تمكنت اللجنة خلال الـ 24 ساعه الأولى من توزيع 2500 وجبة غذائية للأسر المتضررة سعوديين كانوا أو مقيمين إضافة إلى العمال والمحتاجين، منها 500 في حي النسيم شرق الرياض بالتنسيق مع جمعية الدعوة بالنسيم، و2000 وجبة بالتنسيق مع جمعية البر بمختلف فروعها في العاصمة .

وكانت اللجنة التنفيذية عبر لجانها المتفرعة قد جهزت حتى الآن "53873" وجبة غذائية، إضافة إلى"76134" سلة غذائية، وكلفت 14405 متطوعين لتولي مسؤولية تسليمها للمحتاجين الأكثر تضررًا من تداعيات الآثار السلبية لفايروس كورونا في كافة أحياء الرياض بالتنسيق مع الجمعيات المعتمدة.

وأوضح رئيس اللجنة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن هذه اللجنة واحدة من مجموعة لجان تمثل مناطق المملكة وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشكيلها مؤخرًا لتنفيذ المبادرة للوقوف مع الدولة في الأزمة الحالية.

وأضاف الدكتور السيالي أن تفاعل الشركات والمؤسسات والمطاعم ورجال الأعمال كان إيجابيا. مقدمًا شكره لمطاعم البيت الرومنسي ومطاعم نسيم نجد وماكدونالدز وبرجر كنج لدعمهم المبكر ومؤكداً أن الباب ما زال مفتوحاً أمام من يريد الدعم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

يذكر أن لجنة الرياض التي يرأسها السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:26 PM

"الدعم التنموي بالرياض" تجهز أكثر من 53 ألف وجبة و76 ألف سلة غذائية

سجلت أرقاماً قياسية خلال 24 ساعة من بدء مهامها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت اللجنة التنفيذية بمنطقة الرياض المنفذة لـ"مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا" أرقاماً قياسية خلال فترة وجيزة من تدشين مهامها الميدانية.

تمكنت اللجنة خلال الـ 24 ساعه الأولى من توزيع 2500 وجبة غذائية للأسر المتضررة سعوديين كانوا أو مقيمين إضافة إلى العمال والمحتاجين، منها 500 في حي النسيم شرق الرياض بالتنسيق مع جمعية الدعوة بالنسيم، و2000 وجبة بالتنسيق مع جمعية البر بمختلف فروعها في العاصمة .

وكانت اللجنة التنفيذية عبر لجانها المتفرعة قد جهزت حتى الآن "53873" وجبة غذائية، إضافة إلى"76134" سلة غذائية، وكلفت 14405 متطوعين لتولي مسؤولية تسليمها للمحتاجين الأكثر تضررًا من تداعيات الآثار السلبية لفايروس كورونا في كافة أحياء الرياض بالتنسيق مع الجمعيات المعتمدة.

وأوضح رئيس اللجنة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن هذه اللجنة واحدة من مجموعة لجان تمثل مناطق المملكة وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشكيلها مؤخرًا لتنفيذ المبادرة للوقوف مع الدولة في الأزمة الحالية.

وأضاف الدكتور السيالي أن تفاعل الشركات والمؤسسات والمطاعم ورجال الأعمال كان إيجابيا. مقدمًا شكره لمطاعم البيت الرومنسي ومطاعم نسيم نجد وماكدونالدز وبرجر كنج لدعمهم المبكر ومؤكداً أن الباب ما زال مفتوحاً أمام من يريد الدعم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

يذكر أن لجنة الرياض التي يرأسها السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

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