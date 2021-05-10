أعلنت المديرية العامة للجوازات استمرار تسليم الجواز السعودي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عن طريق البريد السعودي (واصل)، أو من خلال مقار إدارات الجوازات في المناطق للحالات الطارئة.
"الجوازات": مستمرون في تسليم الجواز السعودي خلال العيد "للحالات الطارئة"
عن طريق "واصل" أو من خلال مقار الإدارات
أعلنت المديرية العامة للجوازات استمرار تسليم الجواز السعودي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عن طريق البريد السعودي (واصل)، أو من خلال مقار إدارات الجوازات في المناطق للحالات الطارئة.
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"الجوازات": مستمرون في تسليم الجواز السعودي خلال العيد "للحالات الطارئة"فهد الغبيوي سبق 2021-05-10
10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
01:01 AM
"الجوازات": مستمرون في تسليم الجواز السعودي خلال العيد "للحالات الطارئة"
عن طريق "واصل" أو من خلال مقار الإدارات
أعلنت المديرية العامة للجوازات استمرار تسليم الجواز السعودي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عن طريق البريد السعودي (واصل)، أو من خلال مقار إدارات الجوازات في المناطق للحالات الطارئة.
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