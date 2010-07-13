عودة "الحارثي" لمنزله بعد فقدانه منذ 3 أيام

بعد جهود مضنية للبحث عنه في الطائف

أكدت عائلة الشاب خالد أحمد الحارثي (16 عاماً)، اليوم السبت، أنه عاد لمنزله بصحة جيدة، بعد أن فُقد أثره عقب خروجه من منزله بحي الوسام في محافظة الطائف، يوم الأربعاء الماضي.

وذكر أحد أقارب الفتى "خالد"، أنه عاد إلى ذويه في منزله بحي الوسام، وهو بصحة وعافية؛ بعد تغيب منذ ثلاثة أيام، مقدماً شكره للجهات المعنية والمواطنين، وكل من سأل أو اتصل أو ساعدهم في البحث عنه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد بدأت حملة مكثفة؛ للبحث عن الفتى "خالد" بعد فقدان أثره الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.

كما ناشدت عائلته عبر "سبق" في وقت سابق، المواطنين بمساعدتهم في البحث عنه، بعد أن أكدت أنه لا يعاني أي مشاكل صحية.