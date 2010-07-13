النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عودة "الحارثي" لمنزله بعد فقدانه منذ 3 أيام

بعد جهود مضنية للبحث عنه في الطائف

أكدت عائلة الشاب خالد أحمد الحارثي (16 عاماً)، اليوم السبت، أنه عاد لمنزله بصحة جيدة، بعد أن فُقد أثره عقب خروجه من منزله بحي الوسام في محافظة الطائف، يوم الأربعاء الماضي.

وذكر أحد أقارب الفتى "خالد"، أنه عاد إلى ذويه في منزله بحي الوسام، وهو بصحة وعافية؛ بعد تغيب منذ ثلاثة أيام، مقدماً شكره للجهات المعنية والمواطنين، وكل من سأل أو اتصل أو ساعدهم في البحث عنه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد بدأت حملة مكثفة؛ للبحث عن الفتى "خالد" بعد فقدان أثره الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.

كما ناشدت عائلته عبر "سبق" في وقت سابق، المواطنين بمساعدتهم في البحث عنه، بعد أن أكدت أنه لا يعاني أي مشاكل صحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عودة "الحارثي" لمنزله بعد فقدانه منذ 3 أيام
سبق

أكدت عائلة الشاب خالد أحمد الحارثي (16 عاماً)، اليوم السبت، أنه عاد لمنزله بصحة جيدة، بعد أن فُقد أثره عقب خروجه من منزله بحي الوسام في محافظة الطائف، يوم الأربعاء الماضي.

وذكر أحد أقارب الفتى "خالد"، أنه عاد إلى ذويه في منزله بحي الوسام، وهو بصحة وعافية؛ بعد تغيب منذ ثلاثة أيام، مقدماً شكره للجهات المعنية والمواطنين، وكل من سأل أو اتصل أو ساعدهم في البحث عنه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد بدأت حملة مكثفة؛ للبحث عن الفتى "خالد" بعد فقدان أثره الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.

كما ناشدت عائلته عبر "سبق" في وقت سابق، المواطنين بمساعدتهم في البحث عنه، بعد أن أكدت أنه لا يعاني أي مشاكل صحية.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
06:36 PM

عودة "الحارثي" لمنزله بعد فقدانه منذ 3 أيام

بعد جهود مضنية للبحث عنه في الطائف

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
210

أكدت عائلة الشاب خالد أحمد الحارثي (16 عاماً)، اليوم السبت، أنه عاد لمنزله بصحة جيدة، بعد أن فُقد أثره عقب خروجه من منزله بحي الوسام في محافظة الطائف، يوم الأربعاء الماضي.

وذكر أحد أقارب الفتى "خالد"، أنه عاد إلى ذويه في منزله بحي الوسام، وهو بصحة وعافية؛ بعد تغيب منذ ثلاثة أيام، مقدماً شكره للجهات المعنية والمواطنين، وكل من سأل أو اتصل أو ساعدهم في البحث عنه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد بدأت حملة مكثفة؛ للبحث عن الفتى "خالد" بعد فقدان أثره الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.

كما ناشدت عائلته عبر "سبق" في وقت سابق، المواطنين بمساعدتهم في البحث عنه، بعد أن أكدت أنه لا يعاني أي مشاكل صحية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,929
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,752
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,951
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,712

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة