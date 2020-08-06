"المرور": مخالفة حزام الأمان مستحقة على "الراكب بجوار السائق"

قالت الإدارة العامة للمرور إن مخالفة حزام الأمان مستحقة على الراكب بجوار السائق.
وقال "المرور": "تتراوح قيمة المخالفة لعدم ربط الحزام للراكب بجوار السائق بين 150 و300 ريال".
قالت الإدارة العامة للمرور إن مخالفة حزام الأمان مستحقة على الراكب بجوار السائق.
وقال "المرور": "تتراوح قيمة المخالفة لعدم ربط الحزام للراكب بجوار السائق بين 150 و300 ريال".المرور
قالت الإدارة العامة للمرور إن مخالفة حزام الأمان مستحقة على الراكب بجوار السائق.
وقال "المرور": "تتراوح قيمة المخالفة لعدم ربط الحزام للراكب بجوار السائق بين 150 و300 ريال".
قالت الإدارة العامة للمرور إن مخالفة حزام الأمان مستحقة على الراكب بجوار السائق.
وقال "المرور": "تتراوح قيمة المخالفة لعدم ربط الحزام للراكب بجوار السائق بين 150 و300 ريال".