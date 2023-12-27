رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ٦ مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، تستمر حتى الساعة ٦ مساء.