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أمير تبوك ينوّه بتفاعل وتجاوب أهالي المنطقة مع قرار منع التجول

أكد أنها تجسّد إدراكهم وحرصهم على التقيد بكل ما تقره الدولة من إجراءات

نوّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتفاعل أهالي منطقة تبوك، والتزامهم في اليوم الأول بحظر التجول الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من خطر فيروس "كورونا" المتجدد.

وفي هذا الإطار، قال أمير المنطقة: هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة؛ فهم سباقون دائماً للالتزام بما يصدر من الحكومة؛ لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكل السبل، مشيراً إلى أن نتائج اليوم الأول من الحظر الجزئي في مدينة تبوك، وكل المحافظات والمراكز تجسّد إدراك الأهالي وحرصهم على التقيد بكل ما تقرّه الدولة من إجراءات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان أهمية جهود كل القطاعات الأمنية التي باشرت تطبيق حظر التجول الجزئي والإدارات التي تعمل في الميدان؛ لمراقبة الوضع العام وتطبيق التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المجتمع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد.

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أمير تبوك ينوّه بتفاعل وتجاوب أهالي المنطقة مع قرار منع التجول
سبق

نوّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتفاعل أهالي منطقة تبوك، والتزامهم في اليوم الأول بحظر التجول الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من خطر فيروس "كورونا" المتجدد.

وفي هذا الإطار، قال أمير المنطقة: هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة؛ فهم سباقون دائماً للالتزام بما يصدر من الحكومة؛ لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكل السبل، مشيراً إلى أن نتائج اليوم الأول من الحظر الجزئي في مدينة تبوك، وكل المحافظات والمراكز تجسّد إدراك الأهالي وحرصهم على التقيد بكل ما تقرّه الدولة من إجراءات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان أهمية جهود كل القطاعات الأمنية التي باشرت تطبيق حظر التجول الجزئي والإدارات التي تعمل في الميدان؛ لمراقبة الوضع العام وتطبيق التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المجتمع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:11 PM

أمير تبوك ينوّه بتفاعل وتجاوب أهالي المنطقة مع قرار منع التجول

أكد أنها تجسّد إدراكهم وحرصهم على التقيد بكل ما تقره الدولة من إجراءات

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نواف الغضوري - تبوك
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نوّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتفاعل أهالي منطقة تبوك، والتزامهم في اليوم الأول بحظر التجول الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من خطر فيروس "كورونا" المتجدد.

وفي هذا الإطار، قال أمير المنطقة: هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة؛ فهم سباقون دائماً للالتزام بما يصدر من الحكومة؛ لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكل السبل، مشيراً إلى أن نتائج اليوم الأول من الحظر الجزئي في مدينة تبوك، وكل المحافظات والمراكز تجسّد إدراك الأهالي وحرصهم على التقيد بكل ما تقرّه الدولة من إجراءات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان أهمية جهود كل القطاعات الأمنية التي باشرت تطبيق حظر التجول الجزئي والإدارات التي تعمل في الميدان؛ لمراقبة الوضع العام وتطبيق التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المجتمع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد.

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