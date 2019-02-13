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"الأرصاد" تنبِّه الباحة وعسير ونجران: أمطار وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ01.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ 01.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لعسير ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد أمطارًا خفيفة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة الباحة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر ذكرت الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة الرياح السطحية أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه الباحة وعسير ونجران: أمطار وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ01.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ 01.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لعسير ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد أمطارًا خفيفة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة الباحة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر ذكرت الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
02:02 AM

"الأرصاد" تنبِّه الباحة وعسير ونجران: أمطار وأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ01.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ 01.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لعسير ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد أمطارًا خفيفة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة الباحة بأنها تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر ذكرت الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

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