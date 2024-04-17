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مصر.. مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بالشطة الحمراء المطحونة

بعد أن بدأت بمهاجمة الأهالي والمنازل

ابتكر أهل قرية مصرية طريقة جديدة لمطاردة الخفافيش التي غزت القرية، وفشلت جهود الوحدة المحلية في التصدي لها.
وقال أهالي قرية الحزانية في مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، إنهم قاموا بمطاردة خفافيش داخل أحد المنازل المهجورة للتخلص منها.
الأهالي أشاروا إلى أن الخفافيش ما زالت موجودة بكثرة ولم تفلح جهود الوحدة المحلية في التخلص منها، رغم إعلان رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، إنه تلقى بلاغًا من أهالي قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور.
ونوه أهالي القرية بأن الخفافيش خرجت في الفترة الأخيرة وبدأت مهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل المهجور، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعدادًا كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان ولعدم وجود أي شيء يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.

وأكدوا أنهم قاموا بمطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل المهجور لقتل الخفافيش، وقد تم القضاء على عدد كبير منها بالفعل بهذه الطريقة.

مصر مطاردة الخفافيش

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مصر.. مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بالشطة الحمراء المطحونة
سبق

ابتكر أهل قرية مصرية طريقة جديدة لمطاردة الخفافيش التي غزت القرية، وفشلت جهود الوحدة المحلية في التصدي لها.
وقال أهالي قرية الحزانية في مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، إنهم قاموا بمطاردة خفافيش داخل أحد المنازل المهجورة للتخلص منها.
الأهالي أشاروا إلى أن الخفافيش ما زالت موجودة بكثرة ولم تفلح جهود الوحدة المحلية في التخلص منها، رغم إعلان رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، إنه تلقى بلاغًا من أهالي قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور.
ونوه أهالي القرية بأن الخفافيش خرجت في الفترة الأخيرة وبدأت مهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل المهجور، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعدادًا كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان ولعدم وجود أي شيء يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.

وأكدوا أنهم قاموا بمطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل المهجور لقتل الخفافيش، وقد تم القضاء على عدد كبير منها بالفعل بهذه الطريقة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:53 PM

مصر.. مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بالشطة الحمراء المطحونة

بعد أن بدأت بمهاجمة الأهالي والمنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ابتكر أهل قرية مصرية طريقة جديدة لمطاردة الخفافيش التي غزت القرية، وفشلت جهود الوحدة المحلية في التصدي لها.
وقال أهالي قرية الحزانية في مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، إنهم قاموا بمطاردة خفافيش داخل أحد المنازل المهجورة للتخلص منها.
الأهالي أشاروا إلى أن الخفافيش ما زالت موجودة بكثرة ولم تفلح جهود الوحدة المحلية في التخلص منها، رغم إعلان رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، إنه تلقى بلاغًا من أهالي قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور.
ونوه أهالي القرية بأن الخفافيش خرجت في الفترة الأخيرة وبدأت مهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل المهجور، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعدادًا كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان ولعدم وجود أي شيء يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.

وأكدوا أنهم قاموا بمطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل المهجور لقتل الخفافيش، وقد تم القضاء على عدد كبير منها بالفعل بهذه الطريقة.

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