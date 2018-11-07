رسميًا.. الرئيس الأمريكي يعلن استقالة وزير العدل جيف سيشنز

معلومات تشير إلى أنه تقدم بها في رسالة بناء على طلب ترامب

‬أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، استقالة وزير العدل جيف سيشنز.

وحسب العريبة نت، فإن المعلومات تشير إلى أن سيشنز تقدم باستقالته في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، فيما أكد سيشنز أن استقالته جاءت بناء على طلب الرئيس.

ونوّه وزير العدل جيف سيشنز بأنه استقال الأربعاء بناء على طلب الرئيس دونالد ترمب الذي وجّه له انتقادًا لاذعًا بعد تنحيه عن التحقيق في دور روسيا خلال سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.



وقال "سيشنز" في رسالة إلى ترامب "بناء على طلبكم، أقدم استقالتي".

