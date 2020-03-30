"روائي مصري" يقترح تخليد بطولات الأطباء بنصب تذكاري بميدان التحرير

تقديرًا لعطائهم ودورهم الفعال في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا

اقترح الروائي المصري أشرف العشماوي، إقامة نصب تذكاري بميدان التحرير في قلب القاهرة؛ لتخليد عطاء الطواقم الطبية ودورها في التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال العشماوي: "أطلقت هذه الدعوة تقديرًا لعطاء الأطباء في العالم؛ لأننا نعيش حدثًا جللًا، ربما غير مسبوق في التاريخ وتحت رحمة فيروس ينتشر بهذه القسوة والشراسة، ونقاوم الموت ونمتثل للحظر ونتبع الإرشادات، أي أننا نتعلق بأهداب الحياة؛ في حين يقف في الصف الأول في المواجهة المباشرة، الأطباء وأطقم التمريض وحدهم دون غيرهم؛ ليس هنا في مصر بل في العالم أجمع، ومن حقهم علينا تخليد هذا الدور".

وأشار صاحب الروايات الأكثر مبيعًا في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة بحسب بوابة "العين الإخبارية" الإماراتية، إلى أن الأطباء في العالم أجمع يحظون بالتقدير والتصفيق كل يوم على بطولتهم؛ مؤكدًا أن مجتمعاتنا العربية بالتحديد تحتاج إلى تعزيز هذا النوع من الاعتراف بعطاء هذه الفئات التي جرى تهميشها طوال سنوات.

وأوضح أنه عندما بادر بإطلاق دعوته على مواقع التواصل الاجتماعي، طاف بذهنه نصب الجندي المجهول الذي يطلّ علينا بأكبر الميادين ليذكّر الناس ببطولة مستحقة وفقًا لإمكانيات محدودة في وقتها؛ فاعتبرناها نصرًا يستحق الاحتفال.

واعتبر "العشماوي" أن ما يقوم به الطبيب المصري وأطقم التمريض الحكومية هو عمل بطولي، يرقى لأن ينال صاحبه التقدير والأوسمة من الفئة الأولى التي تُمنح لمن قدّم حياته وعلمه لبلده.

وأضاف: "هؤلاء يعملون ويتعرضون للموت من أجل أن تعيش الأغلبية المنتظرة في بيوتها، واخترت ميدان التحرير لأنه يرمز لكل ما هو شعبي ووطني وحقيقي ونقي، كما أنه لا يزال تحت التطوير، يمر به الآلاف كل يوم والملايين كل شهر، سيتذكرون جميعًا وهم يشاهدون نصب الطبيب المصري وأطقم التمريض، ما فعله هؤلاء الأبطال لأجلنا طوال أيام المحنة".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، تسجيل 33 حالة إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 609 حالات، والوفيات إلى 40 حالة.