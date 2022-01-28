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صور جوية تُظهر تدفق مياه الأمطار في أكبر أودية تبوك

الدفاع المدني يطبق خطته المعتمدة لمواجهة السيول

أظهرت صورية جوية جريان وادي البقار ووادي النشيفة بتبوك، عقب هطول الأمطار على منطقة تبوك أمس.

والتقط المصور فهد الطرفاوي عدة صور للأودية التي تعد من أكبر الأودية بتبوك.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وإداراتها بالمحافظات قد طبقت خطتها لمواجهة الأمطار والسيول، والمعتمدة من قبل أمير منطقة تبوك، وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية.

وتلقى مركز التحكم والتوجيه عدداً من البلاغات تم التعامل معها من قبل فرق الدفاع المدني، تضمّنت احتجاز ثلاثة أطفال بعد اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم، وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء، فتم إنقاذهم عن طريق فرق الإنقاذ.

وتم إخلاء 37 محتجزاً داخل مركباتهم في وادي أتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعين لمدينة تبوك.

كما وردت بلاغات عن دخول مياه إلى عدد من المنازل في مدينة تبوك نتج عنها إخلاء 10 أسر وإيواؤهم وتأمين سكنهم من قبل لجنة حصر الأضرار.

ووردت مجموعة من البلاغات الأخرى التي باشرتها الجهات المعنية.

وحذر الدفاع المدني من مخاطر السيول المنقولة، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع التحذيرات وعدم المجازفة بعبور الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور جوية تُظهر تدفق مياه الأمطار في أكبر أودية تبوك
سبق

أظهرت صورية جوية جريان وادي البقار ووادي النشيفة بتبوك، عقب هطول الأمطار على منطقة تبوك أمس.

والتقط المصور فهد الطرفاوي عدة صور للأودية التي تعد من أكبر الأودية بتبوك.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وإداراتها بالمحافظات قد طبقت خطتها لمواجهة الأمطار والسيول، والمعتمدة من قبل أمير منطقة تبوك، وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية.

وتلقى مركز التحكم والتوجيه عدداً من البلاغات تم التعامل معها من قبل فرق الدفاع المدني، تضمّنت احتجاز ثلاثة أطفال بعد اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم، وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء، فتم إنقاذهم عن طريق فرق الإنقاذ.

وتم إخلاء 37 محتجزاً داخل مركباتهم في وادي أتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعين لمدينة تبوك.

كما وردت بلاغات عن دخول مياه إلى عدد من المنازل في مدينة تبوك نتج عنها إخلاء 10 أسر وإيواؤهم وتأمين سكنهم من قبل لجنة حصر الأضرار.

ووردت مجموعة من البلاغات الأخرى التي باشرتها الجهات المعنية.

وحذر الدفاع المدني من مخاطر السيول المنقولة، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع التحذيرات وعدم المجازفة بعبور الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
03:35 PM

صور جوية تُظهر تدفق مياه الأمطار في أكبر أودية تبوك

الدفاع المدني يطبق خطته المعتمدة لمواجهة السيول

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
13,995

أظهرت صورية جوية جريان وادي البقار ووادي النشيفة بتبوك، عقب هطول الأمطار على منطقة تبوك أمس.

والتقط المصور فهد الطرفاوي عدة صور للأودية التي تعد من أكبر الأودية بتبوك.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وإداراتها بالمحافظات قد طبقت خطتها لمواجهة الأمطار والسيول، والمعتمدة من قبل أمير منطقة تبوك، وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية.

وتلقى مركز التحكم والتوجيه عدداً من البلاغات تم التعامل معها من قبل فرق الدفاع المدني، تضمّنت احتجاز ثلاثة أطفال بعد اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم، وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء، فتم إنقاذهم عن طريق فرق الإنقاذ.

وتم إخلاء 37 محتجزاً داخل مركباتهم في وادي أتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعين لمدينة تبوك.

كما وردت بلاغات عن دخول مياه إلى عدد من المنازل في مدينة تبوك نتج عنها إخلاء 10 أسر وإيواؤهم وتأمين سكنهم من قبل لجنة حصر الأضرار.

ووردت مجموعة من البلاغات الأخرى التي باشرتها الجهات المعنية.

وحذر الدفاع المدني من مخاطر السيول المنقولة، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع التحذيرات وعدم المجازفة بعبور الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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