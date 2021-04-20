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مستشفى سليمان الحبيب يُنقذ ستينية تعرّضت لتمزق في شريان القلب الأورطي

وصلت للطوارئ تعاني نزيفاً حاداً بمنطقة الصدر كاد يودي بحياتها

تمكّن فريق طبي بمركز طب وجراحة القلب في مستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، من إنقاذ مريضة في العقد السادس من العمر، وصلت في وقت متأخر للطوارئ تعاني نزيفاً حاداً بمنطقة الصدر نتيجة حادث أدّى إلى قطعٍ في الشريان الأورطي وكاد أن يودي بحياتها، لولا لطف الله، ثم سرعة التشخيص والمعالجة.

وأوضح الدكتور عويّد الشمري؛ استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الحاصل على البورد الأمريكي رئيس الفريق المعالج، أنه فور وصول المريضة للمستشفى تم إعلان حالة الطوارئ القصوى وإخضاع المريضة للفحوصات المخبرية والتصوير بالأشعة المقطعية لكامل الجسم.. وأوضحت الفحوصات المبدئية وجود تمزق كبير في الشريان الأورطي الصدري النازل (Type B Aortic Dissection) وكسور في ضلوع الصدر الأيسر وكسر في عظمة الفخذ الأيمن.

وأكّد الشمري؛ أنه تم استدعاء فريق طبي مكوّن من عدة تخصصات مختلفة؛ كالعظام والجراحة العامة والمخ والأعصاب، والذين وضعوا خطة علاجية عاجلة تقتضي بضرورة البدء السريع بمعالجة مشكلة تمزق الشريان الأورطي أولاً للحفاظ على حياة المريضة، وتمّ تحويلها لغرفـة عمليـات القسطـرة القلبيـة التداخليـة (CATH LAB)، حيث تمّ تشخيص الحالة بقطع في الشريان الأورطي مسبباً نزيفاً في الصدر (Descending Thoracic Aorta Transection)، وإيقاف النزيف الحاد من خلال إصلاح قطع الشريان القلب الأورطي بوضع دعامة متطورة مخصّصة لمثل هذه الحالات، مضيفاً أن العملية أُجريت عبر فتحة صغيرة في الجلد تمت من خلالها إزالة جميع الأنابيب مباشرة في معمل القسطرة بعد العملية.

وعن الوضع الصحي للمريضة، قال الدكتور عويد الشمري: لله الحمد والمنة أُجريت القسطرة القلبية بنجاح ونُقلت المريضة بعدها لغرفة العناية المركزة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية، وخلال 4 ساعات تمت زيارة المريضة وتبيّن استقرار حالتها الصحية، مؤكداً استكمال خطوات العلاج مع فريق جراحة العظام لعلاج الكسور المختلفة الأخرى.

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مستشفى سليمان الحبيب يُنقذ ستينية تعرّضت لتمزق في شريان القلب الأورطي
سبق

تمكّن فريق طبي بمركز طب وجراحة القلب في مستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، من إنقاذ مريضة في العقد السادس من العمر، وصلت في وقت متأخر للطوارئ تعاني نزيفاً حاداً بمنطقة الصدر نتيجة حادث أدّى إلى قطعٍ في الشريان الأورطي وكاد أن يودي بحياتها، لولا لطف الله، ثم سرعة التشخيص والمعالجة.

وأوضح الدكتور عويّد الشمري؛ استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الحاصل على البورد الأمريكي رئيس الفريق المعالج، أنه فور وصول المريضة للمستشفى تم إعلان حالة الطوارئ القصوى وإخضاع المريضة للفحوصات المخبرية والتصوير بالأشعة المقطعية لكامل الجسم.. وأوضحت الفحوصات المبدئية وجود تمزق كبير في الشريان الأورطي الصدري النازل (Type B Aortic Dissection) وكسور في ضلوع الصدر الأيسر وكسر في عظمة الفخذ الأيمن.

وأكّد الشمري؛ أنه تم استدعاء فريق طبي مكوّن من عدة تخصصات مختلفة؛ كالعظام والجراحة العامة والمخ والأعصاب، والذين وضعوا خطة علاجية عاجلة تقتضي بضرورة البدء السريع بمعالجة مشكلة تمزق الشريان الأورطي أولاً للحفاظ على حياة المريضة، وتمّ تحويلها لغرفـة عمليـات القسطـرة القلبيـة التداخليـة (CATH LAB)، حيث تمّ تشخيص الحالة بقطع في الشريان الأورطي مسبباً نزيفاً في الصدر (Descending Thoracic Aorta Transection)، وإيقاف النزيف الحاد من خلال إصلاح قطع الشريان القلب الأورطي بوضع دعامة متطورة مخصّصة لمثل هذه الحالات، مضيفاً أن العملية أُجريت عبر فتحة صغيرة في الجلد تمت من خلالها إزالة جميع الأنابيب مباشرة في معمل القسطرة بعد العملية.

وعن الوضع الصحي للمريضة، قال الدكتور عويد الشمري: لله الحمد والمنة أُجريت القسطرة القلبية بنجاح ونُقلت المريضة بعدها لغرفة العناية المركزة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية، وخلال 4 ساعات تمت زيارة المريضة وتبيّن استقرار حالتها الصحية، مؤكداً استكمال خطوات العلاج مع فريق جراحة العظام لعلاج الكسور المختلفة الأخرى.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:06 AM

مستشفى سليمان الحبيب يُنقذ ستينية تعرّضت لتمزق في شريان القلب الأورطي

وصلت للطوارئ تعاني نزيفاً حاداً بمنطقة الصدر كاد يودي بحياتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن فريق طبي بمركز طب وجراحة القلب في مستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، من إنقاذ مريضة في العقد السادس من العمر، وصلت في وقت متأخر للطوارئ تعاني نزيفاً حاداً بمنطقة الصدر نتيجة حادث أدّى إلى قطعٍ في الشريان الأورطي وكاد أن يودي بحياتها، لولا لطف الله، ثم سرعة التشخيص والمعالجة.

وأوضح الدكتور عويّد الشمري؛ استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الحاصل على البورد الأمريكي رئيس الفريق المعالج، أنه فور وصول المريضة للمستشفى تم إعلان حالة الطوارئ القصوى وإخضاع المريضة للفحوصات المخبرية والتصوير بالأشعة المقطعية لكامل الجسم.. وأوضحت الفحوصات المبدئية وجود تمزق كبير في الشريان الأورطي الصدري النازل (Type B Aortic Dissection) وكسور في ضلوع الصدر الأيسر وكسر في عظمة الفخذ الأيمن.

وأكّد الشمري؛ أنه تم استدعاء فريق طبي مكوّن من عدة تخصصات مختلفة؛ كالعظام والجراحة العامة والمخ والأعصاب، والذين وضعوا خطة علاجية عاجلة تقتضي بضرورة البدء السريع بمعالجة مشكلة تمزق الشريان الأورطي أولاً للحفاظ على حياة المريضة، وتمّ تحويلها لغرفـة عمليـات القسطـرة القلبيـة التداخليـة (CATH LAB)، حيث تمّ تشخيص الحالة بقطع في الشريان الأورطي مسبباً نزيفاً في الصدر (Descending Thoracic Aorta Transection)، وإيقاف النزيف الحاد من خلال إصلاح قطع الشريان القلب الأورطي بوضع دعامة متطورة مخصّصة لمثل هذه الحالات، مضيفاً أن العملية أُجريت عبر فتحة صغيرة في الجلد تمت من خلالها إزالة جميع الأنابيب مباشرة في معمل القسطرة بعد العملية.

وعن الوضع الصحي للمريضة، قال الدكتور عويد الشمري: لله الحمد والمنة أُجريت القسطرة القلبية بنجاح ونُقلت المريضة بعدها لغرفة العناية المركزة للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية، وخلال 4 ساعات تمت زيارة المريضة وتبيّن استقرار حالتها الصحية، مؤكداً استكمال خطوات العلاج مع فريق جراحة العظام لعلاج الكسور المختلفة الأخرى.

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