"أوبو" تطرح هاتف Reno6 5G بالسوق السعودي بقيمة 2.999 ريالاً

أول هاتف بنظام الشحن فائق السرعة وبقوة 65 واط

عقب إطلاقها الناجح لهاتفي ـ Reno6 Pro 5G و Reno6Z 5G في 15 سبتمبر 2021، أعلنت OPPO، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن طرح سلسلة OPPO Reno6 5G، للبيع لدى متاجر التجزئة الرئيسية، وذلك بدءًا من يوم 22 سبتمبر 2021.

ويتميز OPPO Reno6 Pro 5G بمنصة متنقلة بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 870 ونظام شحن سريع SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط وتصميم OPPO Reno Glow المتقدم، بجانب نظام تشغيل ColorOS11.3، وذلك وفقاً للابتكارات التكنولوجية المقدمة من Reno المعتمدة على العملاء والرائدة في الصناعة، مما يمنح المستخدمين هاتفًا ذكيًا بتجربة لا تنافسها أية تجربة أخرى.

بالإضافة إلى بعض العروض الرائعة، ستأتي OPPO Reno6 Series 5G بلونين رائعين؛ وهما الأزرق القطبي والرمادي القمري، وسيتوفر جهازا OPPO Reno6 Pro 5G و Reno6 Z 5G مقابل 2999 ريالاً سعودياً و1499 ريالاً.

وعلى صانعي مقاطع الفيديو اقتناء سلسلة Reno6 5G لهذا الموسم، فهي مزودة بخاصية فيديو بورتريه البوكيه الجديدة التي تتيح للعملاء تسجيل مقاطع الفيديو بإضافة تأثيرات بورتريه سينمائية باحترافية، بجانب إمكانات التصوير الفائقة وأدوات التحرير التي تجعل من الهاتف ستوديو شخصيًا مصغرًا.

ومن أبرز مزايا سلسلة Reno الجديدة تصميم Reno Glow الحصري من OPPO وعملية التدرج في الطبقات الخمس، مما يمنحها مظهرًا جذّابا وبراقًا، وتجعل معالجة زجاج AG الفريد الهاتف الذكي مضادًا لتبصيم الأصابع،كما تمنحك ملمسًا لطيفًا للهاتف بين يديك، ويعزز لون الشفق للهاتف من تصميم طيف الماس الذي يعكس ألوانًا مختلفة عن رؤيته من زوايا مختلفة.

ومن مزايا الهاتف الذكي أنه يأتي بنظام تشغيل ColorOS 11.3 من " أوبو"، ومزودًا بميزات لتحسين الإنتاجية، مثل وحدة تعزيز النظام واللقطات حرة الأشكال بجانب بعض ميزات المفاتيح الأخرى للحصول على تجربة استخدام سلسة، كما يُعد الهاتف مزودًا بتطبيق مدمج، O Relax، يحتوي على مجموعة من الأصوات الهادئة لتنعم براحة البال.

"أوبو"، هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فمنذ إطلاق أول هاتف ذكي لها – "Smiley Face" – في عام 2008، تسعى أوبو بلا هوادة لتحقيق التوازن بين توفير التصميم الجذاب المبتكر والتكنولوجيا المبتكرة، واليوم، توفر OPPO للعملاء مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Find و Reno، مع نظام التشغيل ColorOS وكذلك خدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud و OPPO +. وتعمل OPPO حاليًا في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 معاهد بحثية و4 مراكز للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم ومركز تصميم دولي في لندن، ويعمل أكثر من 40.000 موظف في أوبو لخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.