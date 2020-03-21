محافظة يدمة توزع المعقمات المجانية للمواطنين والمقيمين

في إطار التوعية بالوقاية من فيروس كورونا الجديد

وزعت بلدية محافظة يدمة، اليوم، المعقمات المجانية في مواقع عدة، للمواطنين والمقيمين، في إطار تكثيف التوعية بالوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وسلم المحافظ، موفق العنزي، ورئيس البلدية، وليد آل منيس، المعقمات المجانية للمواطنين والمقيمين، بناءً على توجيه أمير منطقة نجران.

وكان أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، دشن نقاطًا محورية داخل نجران ومحافظاتها، لتوزيع المعقمات ونشر التوعية بشكل عام للوقاية من فيروس كورونا.