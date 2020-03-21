النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظة يدمة توزع المعقمات المجانية للمواطنين والمقيمين

في إطار التوعية بالوقاية من فيروس كورونا الجديد

وزعت بلدية محافظة يدمة، اليوم، المعقمات المجانية في مواقع عدة، للمواطنين والمقيمين، في إطار تكثيف التوعية بالوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وسلم المحافظ، موفق العنزي، ورئيس البلدية، وليد آل منيس، المعقمات المجانية للمواطنين والمقيمين، بناءً على توجيه أمير منطقة نجران.

وكان أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، دشن نقاطًا محورية داخل نجران ومحافظاتها، لتوزيع المعقمات ونشر التوعية بشكل عام للوقاية من فيروس كورونا.

نجان بلدية يدمة فيروس كورونا الجديد أمير نجران المعقمات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظة يدمة توزع المعقمات المجانية للمواطنين والمقيمين
سبق

وزعت بلدية محافظة يدمة، اليوم، المعقمات المجانية في مواقع عدة، للمواطنين والمقيمين، في إطار تكثيف التوعية بالوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وسلم المحافظ، موفق العنزي، ورئيس البلدية، وليد آل منيس، المعقمات المجانية للمواطنين والمقيمين، بناءً على توجيه أمير منطقة نجران.

وكان أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، دشن نقاطًا محورية داخل نجران ومحافظاتها، لتوزيع المعقمات ونشر التوعية بشكل عام للوقاية من فيروس كورونا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
04:31 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:01 PM

محافظة يدمة توزع المعقمات المجانية للمواطنين والمقيمين

في إطار التوعية بالوقاية من فيروس كورونا الجديد

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
331

وزعت بلدية محافظة يدمة، اليوم، المعقمات المجانية في مواقع عدة، للمواطنين والمقيمين، في إطار تكثيف التوعية بالوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وسلم المحافظ، موفق العنزي، ورئيس البلدية، وليد آل منيس، المعقمات المجانية للمواطنين والمقيمين، بناءً على توجيه أمير منطقة نجران.

وكان أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، دشن نقاطًا محورية داخل نجران ومحافظاتها، لتوزيع المعقمات ونشر التوعية بشكل عام للوقاية من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,474
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,900
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,274

المقالات

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة