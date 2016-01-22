"مخاوي" المخواة بلا خدمات .. والأهالي: هذا ما ينقصنا

الأمانة والمجلس البلدي: أولوية وضمن المشاريع القريبة

ناشد أهالي حي "المخاوي" بوسط المخواة، أمير وأمين منطقة الباحة، بالتوجيه بسفلتة ورصف طرق الحي، وإيجاد حلول لمجرى السيول التي تتجمّع من الأودية والجبال وتقطع عليهم الطريق وتعزلهم عن العالم الخارجي؛ مبدين تخوفهم من تكرار واقعة غرق أحد رجال الدفاع المدني من أبناء الحي بعد أن جرفته السيول.

وقال عدد من أهالي الحي لـ "سبق": يقع الحي داخل النطاق العمراني غرب محافظة المخواة، وبمسافة لا تزيد على كيلو مترين اثنين من وسط المخواة، لكنه يفتقر لأبسط الخدمات البلدية من حيث الطرق والإنارةً والسفلتة، وتصريف السيول التي راح ضحيتها أحد أبناء الحي الذي يعمل في الدفاع المدني، مضيفين "يُعد هذا الوادي مجمعاً لسيول الأودية والجبال والشعاب القريبة والذي بسببه ننقطع عن العالم الخارجي عند هطول الأمطار، ورغم مطالباتنا المستمرة إلا أننا لم نتلقَ إلا وعوداً لم تتحقق حتى الآن.

وطالب الأهالي بتأمين طريق الحي بعبّارات للتصريف وسفلتة الطرق وإنارتها.

"سبق" عرضت الشكوى على الناطق الإعلامي لأمانة الباحة المهندس صديق الشيخي؛ الذي قال إن رئيس بلدية المخواة محمد خميس؛ أفاد بأن حي المخاوي مدرج ضمن المشروع المدمج الذي وقّع عقده الأمين أخيراً للطريق الغربي مع حي المخاوي، والبلدية تسعي لتقديم جميع الخدمات للمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالمخواة عبدالله علي الغامدي؛ أن حي المخاوي من الأحياء ذات الأولوية لدى المجلس البلدي، وهو ضمن المشروع الموقع أخيراً مع شركة الحرمين.