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ما هي الأساسيات المهمة قبل أول جلسة في المحكمة؟! العدل توضح

ضمن سلسلة تغريداتها التوعوية عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت وزارة العدل الأساسيات المهمة التي يفترض أن يقوم بها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة.

وعددت الوزارة الأساسيات، ومن ضمنها التأكد من اختصاص المحكمة، تحرير الدعوى بشكل واضح، تحديد الطلبات بدقة، التأكد من صفة المدعي والمدعى عليه، إحضار الوثائق اللازمة، التأكد من صلاحية الوكالة، الحضور مبكراً للمحكمة، إحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.

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ما هي الأساسيات المهمة قبل أول جلسة في المحكمة؟! العدل توضح
سبق

ضمن سلسلة تغريداتها التوعوية عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت وزارة العدل الأساسيات المهمة التي يفترض أن يقوم بها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة.

وعددت الوزارة الأساسيات، ومن ضمنها التأكد من اختصاص المحكمة، تحرير الدعوى بشكل واضح، تحديد الطلبات بدقة، التأكد من صفة المدعي والمدعى عليه، إحضار الوثائق اللازمة، التأكد من صلاحية الوكالة، الحضور مبكراً للمحكمة، إحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
07:46 PM

ما هي الأساسيات المهمة قبل أول جلسة في المحكمة؟! العدل توضح

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
4,850

ضمن سلسلة تغريداتها التوعوية عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت وزارة العدل الأساسيات المهمة التي يفترض أن يقوم بها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة.

وعددت الوزارة الأساسيات، ومن ضمنها التأكد من اختصاص المحكمة، تحرير الدعوى بشكل واضح، تحديد الطلبات بدقة، التأكد من صفة المدعي والمدعى عليه، إحضار الوثائق اللازمة، التأكد من صلاحية الوكالة، الحضور مبكراً للمحكمة، إحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.

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