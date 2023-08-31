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طرح باقات متنوّعة من تذاكر مباراة الأخضر السعودي ومنتخب فيتنام في تصفيات المونديال

ابتداءً من 30 وحتى 75 ريالًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره الفيتنامي التي ستقام يوم الخميس القادم على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وسيتاح تقديم الطلبات للحصول على تذاكر المباراة عبر موقع "مرسول بارك" اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء 31 أغسطس.

وستتاح باقات متنوعة من التذاكر بأسعار معقولة تتراوح بين 30 ريالًا سعوديًّا لتذاكر الأفراد في المدرجات "C، D، J، K"، و50 ريالًا لأفراد في مدرجات "E، I"، وعائلات مدرجات "B و L عوائل فقط"، و75 ريالًا لتذاكر أفراد في مدرجات "A وF وG" وعوائل "A وM".

واشترطت وزارة الرياضة لدخول الجماهير للملاعب يجب أن يكون الشخص تجاوز الـ12 عامًا، وأكملوا الحصول على "جرعتين" من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، إبراز تطبيق توكلنا، ارتداء الكمامة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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طرح باقات متنوّعة من تذاكر مباراة الأخضر السعودي ومنتخب فيتنام في تصفيات المونديال
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره الفيتنامي التي ستقام يوم الخميس القادم على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وسيتاح تقديم الطلبات للحصول على تذاكر المباراة عبر موقع "مرسول بارك" اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء 31 أغسطس.

وستتاح باقات متنوعة من التذاكر بأسعار معقولة تتراوح بين 30 ريالًا سعوديًّا لتذاكر الأفراد في المدرجات "C، D، J، K"، و50 ريالًا لأفراد في مدرجات "E، I"، وعائلات مدرجات "B و L عوائل فقط"، و75 ريالًا لتذاكر أفراد في مدرجات "A وF وG" وعوائل "A وM".

واشترطت وزارة الرياضة لدخول الجماهير للملاعب يجب أن يكون الشخص تجاوز الـ12 عامًا، وأكملوا الحصول على "جرعتين" من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، إبراز تطبيق توكلنا، ارتداء الكمامة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
07:46 PM

طرح باقات متنوّعة من تذاكر مباراة الأخضر السعودي ومنتخب فيتنام في تصفيات المونديال

ابتداءً من 30 وحتى 75 ريالًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره الفيتنامي التي ستقام يوم الخميس القادم على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وسيتاح تقديم الطلبات للحصول على تذاكر المباراة عبر موقع "مرسول بارك" اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء 31 أغسطس.

وستتاح باقات متنوعة من التذاكر بأسعار معقولة تتراوح بين 30 ريالًا سعوديًّا لتذاكر الأفراد في المدرجات "C، D، J، K"، و50 ريالًا لأفراد في مدرجات "E، I"، وعائلات مدرجات "B و L عوائل فقط"، و75 ريالًا لتذاكر أفراد في مدرجات "A وF وG" وعوائل "A وM".

واشترطت وزارة الرياضة لدخول الجماهير للملاعب يجب أن يكون الشخص تجاوز الـ12 عامًا، وأكملوا الحصول على "جرعتين" من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، إبراز تطبيق توكلنا، ارتداء الكمامة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

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