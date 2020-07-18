لجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل تطبيق الاشتراطات الصحية

تشتمل على التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس

بإشراف ومتابعة من محافظ محافظة حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من فيروس كورونا كوفيد - 19.

وتقوم اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراء الفحوص للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.

كما حرصت اللجنة على توجيه النصائح والإرشادات للعمالة بمخاطر التي يجب الحذر منها فيما يخص طريقة انتقال العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة تعقيم اليدين ولبس الكمام والتباعد.