النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل تطبيق الاشتراطات الصحية

تشتمل على التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس

بإشراف ومتابعة من محافظ محافظة حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من فيروس كورونا كوفيد - 19.

وتقوم اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراء الفحوص للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.

كما حرصت اللجنة على توجيه النصائح والإرشادات للعمالة بمخاطر التي يجب الحذر منها فيما يخص طريقة انتقال العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة تعقيم اليدين ولبس الكمام والتباعد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل تطبيق الاشتراطات الصحية
سبق

بإشراف ومتابعة من محافظ محافظة حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من فيروس كورونا كوفيد - 19.

وتقوم اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراء الفحوص للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.

كما حرصت اللجنة على توجيه النصائح والإرشادات للعمالة بمخاطر التي يجب الحذر منها فيما يخص طريقة انتقال العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة تعقيم اليدين ولبس الكمام والتباعد.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
11:08 PM

لجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل تطبيق الاشتراطات الصحية

تشتمل على التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
701

بإشراف ومتابعة من محافظ محافظة حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من فيروس كورونا كوفيد - 19.

وتقوم اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراء الفحوص للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.

كما حرصت اللجنة على توجيه النصائح والإرشادات للعمالة بمخاطر التي يجب الحذر منها فيما يخص طريقة انتقال العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة تعقيم اليدين ولبس الكمام والتباعد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,306
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,962
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,137

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة