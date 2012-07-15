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الملحق الثقافي في المملكة المتحدة يلتقي وفدًا من "الداخلية"

بحثا سُبل التعاون المشترك وأوضاع مبتعثي الوزارة

التقى الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة، الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، وفدًا من وزارة الداخلية، برئاسة مدير الإدارة العامة للتطوير الإداري، اللواء الدكتور إبراهيم محمد العمير.

وتباحث الجانبان سُبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة، ومناقشة أوضاع مبتعثي وزارة الداخلية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الاجتماعات التي تعقدها الملحقية الثقافية مع الوزارات والجامعات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة, حرصًا منها في تطوير اَليات التواصل والتعاون، فيما يخدم أبناء الوطن من المبتعثين والمبتعثات.

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الملحق الثقافي في المملكة المتحدة يلتقي وفدًا من "الداخلية"
سبق

التقى الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة، الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، وفدًا من وزارة الداخلية، برئاسة مدير الإدارة العامة للتطوير الإداري، اللواء الدكتور إبراهيم محمد العمير.

وتباحث الجانبان سُبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة، ومناقشة أوضاع مبتعثي وزارة الداخلية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الاجتماعات التي تعقدها الملحقية الثقافية مع الوزارات والجامعات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة, حرصًا منها في تطوير اَليات التواصل والتعاون، فيما يخدم أبناء الوطن من المبتعثين والمبتعثات.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
06:42 PM

الملحق الثقافي في المملكة المتحدة يلتقي وفدًا من "الداخلية"

بحثا سُبل التعاون المشترك وأوضاع مبتعثي الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة، الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، وفدًا من وزارة الداخلية، برئاسة مدير الإدارة العامة للتطوير الإداري، اللواء الدكتور إبراهيم محمد العمير.

وتباحث الجانبان سُبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة، ومناقشة أوضاع مبتعثي وزارة الداخلية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الاجتماعات التي تعقدها الملحقية الثقافية مع الوزارات والجامعات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة, حرصًا منها في تطوير اَليات التواصل والتعاون، فيما يخدم أبناء الوطن من المبتعثين والمبتعثات.

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26 ديسمبر
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