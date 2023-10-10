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الشباب يكسب الفيصلي بثنائية.. والاتفاق يُسقط الباطن بثلاثية

تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الفيصلي 2/ 1، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

أحرز هدف الفيصلي في الشوط الأول اللاعب محمد الصيعري عند الدقيقة الـ34. وعدّل الشباب النتيجة في الشوط الثاني عن طريق علي مجرشي عند الدقيقة الـ55، ومن ثم أحرز محمد سالم الهدف الثاني للشباب.

وعلى ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق في الدمام خسر الباطن (ضيف دوري المحترفين الجديد) من مستضيفه الاتفاق 3/ 1.

الشوط الأول انتهى لصالح الاتفاق بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب محمد الكويكبي عند الدقيقة الـ15.

وعدّل الباطن النتيجة عند الدقيقة الـ62 عن طريق حسن شراحيلي، لكن الاتفاق عاد لزيارة مرمى الضيوف عند طريق هزاع الهزاع في الدقيقة الـ68، فيما أضاف الكويكبي الهدف الثالث عند الدقيقة الـ73.

الشباب الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يكسب الفيصلي بثنائية.. والاتفاق يُسقط الباطن بثلاثية
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الفيصلي 2/ 1، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

أحرز هدف الفيصلي في الشوط الأول اللاعب محمد الصيعري عند الدقيقة الـ34. وعدّل الشباب النتيجة في الشوط الثاني عن طريق علي مجرشي عند الدقيقة الـ55، ومن ثم أحرز محمد سالم الهدف الثاني للشباب.

وعلى ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق في الدمام خسر الباطن (ضيف دوري المحترفين الجديد) من مستضيفه الاتفاق 3/ 1.

الشوط الأول انتهى لصالح الاتفاق بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب محمد الكويكبي عند الدقيقة الـ15.

وعدّل الباطن النتيجة عند الدقيقة الـ62 عن طريق حسن شراحيلي، لكن الاتفاق عاد لزيارة مرمى الضيوف عند طريق هزاع الهزاع في الدقيقة الـ68، فيما أضاف الكويكبي الهدف الثالث عند الدقيقة الـ73.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
10:30 PM

الشباب يكسب الفيصلي بثنائية.. والاتفاق يُسقط الباطن بثلاثية

تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الفيصلي 2/ 1، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

أحرز هدف الفيصلي في الشوط الأول اللاعب محمد الصيعري عند الدقيقة الـ34. وعدّل الشباب النتيجة في الشوط الثاني عن طريق علي مجرشي عند الدقيقة الـ55، ومن ثم أحرز محمد سالم الهدف الثاني للشباب.

وعلى ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق في الدمام خسر الباطن (ضيف دوري المحترفين الجديد) من مستضيفه الاتفاق 3/ 1.

الشوط الأول انتهى لصالح الاتفاق بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب محمد الكويكبي عند الدقيقة الـ15.

وعدّل الباطن النتيجة عند الدقيقة الـ62 عن طريق حسن شراحيلي، لكن الاتفاق عاد لزيارة مرمى الضيوف عند طريق هزاع الهزاع في الدقيقة الـ68، فيما أضاف الكويكبي الهدف الثالث عند الدقيقة الـ73.

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