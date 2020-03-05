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"الربيعة" يُكَرّم مدير مستشفى النور بمكة

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأربعاء، مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فواز بن حمدي الجهني؛ لحصوله على جائزة القائد المؤثر نظير الجهود المتميزة في خدمة المرضى.

وقدّم "الجهني" شكره لوزير الصحة على هذا التكريم؛ مرجعًا الفضل -بعد الله- للدعم والتوجيه من وزارة الصحة والمسؤولين بصحة مكة، وللجهود التي يبذلها العاملون في مستشفى النور التخصصي، في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

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"الربيعة" يُكَرّم مدير مستشفى النور بمكة
سبق

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأربعاء، مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فواز بن حمدي الجهني؛ لحصوله على جائزة القائد المؤثر نظير الجهود المتميزة في خدمة المرضى.

وقدّم "الجهني" شكره لوزير الصحة على هذا التكريم؛ مرجعًا الفضل -بعد الله- للدعم والتوجيه من وزارة الصحة والمسؤولين بصحة مكة، وللجهود التي يبذلها العاملون في مستشفى النور التخصصي، في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:33 PM

"الربيعة" يُكَرّم مدير مستشفى النور بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأربعاء، مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور فواز بن حمدي الجهني؛ لحصوله على جائزة القائد المؤثر نظير الجهود المتميزة في خدمة المرضى.

وقدّم "الجهني" شكره لوزير الصحة على هذا التكريم؛ مرجعًا الفضل -بعد الله- للدعم والتوجيه من وزارة الصحة والمسؤولين بصحة مكة، وللجهود التي يبذلها العاملون في مستشفى النور التخصصي، في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

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