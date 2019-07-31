النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية لمطار جدة

قادمة من مطار "كولومبوس - أوهايو" وعلى متنها 168 حاجًّا

وصلت اليوم الأربعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وعلى متنها 168 مسافرًا، قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، الذين استقبلوا الحجاج بحفاوة، وتم تقديم الورود لهم.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، وأن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

ونوه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالسعودية، بمتابعة مستمرة من قِبل وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية لمطار جدة
سبق

وصلت اليوم الأربعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وعلى متنها 168 مسافرًا، قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، الذين استقبلوا الحجاج بحفاوة، وتم تقديم الورود لهم.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، وأن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

ونوه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالسعودية، بمتابعة مستمرة من قِبل وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
09:01 PM

وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية لمطار جدة

قادمة من مطار "كولومبوس - أوهايو" وعلى متنها 168 حاجًّا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,609

وصلت اليوم الأربعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وعلى متنها 168 مسافرًا، قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، الذين استقبلوا الحجاج بحفاوة، وتم تقديم الورود لهم.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، وأن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

ونوه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالسعودية، بمتابعة مستمرة من قِبل وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
29,247
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,360
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,450
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,447

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة