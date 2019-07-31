وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية لمطار جدة

قادمة من مطار "كولومبوس - أوهايو" وعلى متنها 168 حاجًّا

وصلت اليوم الأربعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وعلى متنها 168 مسافرًا، قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، الذين استقبلوا الحجاج بحفاوة، وتم تقديم الورود لهم.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، وأن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

ونوه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالسعودية، بمتابعة مستمرة من قِبل وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.