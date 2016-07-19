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النصر يختتم تحضيراته لمواجهة ساكفنيز البرتغالي

في أولى مبارياته الودية بمعسكره الخارجي

يستهل الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا الجمعة مبارياته الودية بمعسكره الخارجي بمواجهة ساكفنيز البرتغالي على ملعب مونكيبال دي أوبيدوس عند الساعة (12:30 ظهرًا) بتوقيت مكة المكرمة.

ميدانيًا اختتم الفريق اليوم الخميس تدريباته استعدادًا لأولى المباريات الودية صباح غدٍ الجمعة أمام ناحي ساكفنيز البرتغالي، بدأت تدريبات اليوم الخميس عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت البرتغال.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية تدريبات اليوم، ثم انطلقت التدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة تحت إشراف مدرب اللياقة، قسم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، ثم أجرى لهم تدريبات تكتيكية تعتمد على التمريرات البينية والتسديد المباشر، واختتمت تدريبات الفريق اليوم بمناورة أجراها فيتوريا على كامل الملعب، طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

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النصر يختتم تحضيراته لمواجهة ساكفنيز البرتغالي
سبق

يستهل الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا الجمعة مبارياته الودية بمعسكره الخارجي بمواجهة ساكفنيز البرتغالي على ملعب مونكيبال دي أوبيدوس عند الساعة (12:30 ظهرًا) بتوقيت مكة المكرمة.

ميدانيًا اختتم الفريق اليوم الخميس تدريباته استعدادًا لأولى المباريات الودية صباح غدٍ الجمعة أمام ناحي ساكفنيز البرتغالي، بدأت تدريبات اليوم الخميس عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت البرتغال.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية تدريبات اليوم، ثم انطلقت التدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة تحت إشراف مدرب اللياقة، قسم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، ثم أجرى لهم تدريبات تكتيكية تعتمد على التمريرات البينية والتسديد المباشر، واختتمت تدريبات الفريق اليوم بمناورة أجراها فيتوريا على كامل الملعب، طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
11:41 PM

النصر يختتم تحضيراته لمواجهة ساكفنيز البرتغالي

في أولى مبارياته الودية بمعسكره الخارجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستهل الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا الجمعة مبارياته الودية بمعسكره الخارجي بمواجهة ساكفنيز البرتغالي على ملعب مونكيبال دي أوبيدوس عند الساعة (12:30 ظهرًا) بتوقيت مكة المكرمة.

ميدانيًا اختتم الفريق اليوم الخميس تدريباته استعدادًا لأولى المباريات الودية صباح غدٍ الجمعة أمام ناحي ساكفنيز البرتغالي، بدأت تدريبات اليوم الخميس عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت البرتغال.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية تدريبات اليوم، ثم انطلقت التدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة تحت إشراف مدرب اللياقة، قسم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، ثم أجرى لهم تدريبات تكتيكية تعتمد على التمريرات البينية والتسديد المباشر، واختتمت تدريبات الفريق اليوم بمناورة أجراها فيتوريا على كامل الملعب، طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

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