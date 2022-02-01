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السديس يدشن برنامج "صناعة": التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة

قال: يعمل وفق أسس ومنطلقات علمية من خلال منظومة متكاملة من الأدوات

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، برنامج "صناعة التربوي".

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية التربوي وتمكينه من القيام بأدواره بكفاءة وفعالية، والإسهام في رسم منهجية علمية تطبيقية لصناعة التربوي وبنائه، وتزويد التربوي بالأدوات والآليات المؤثرة والرقي بمساحة الوعي والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر لدى التربويين، وقيادة التربوي لإنتاج المعرفة التربوية ونشرها وتطبيقها في المجالات المختلفة.

وأشار الشيخ السديس إلى أن التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وحضارتها، والمنوطة بصناعة جيل المستقبل ورقي الأفراد والمجتمعات؛ مبينًا أن البرنامج يعمل على بناء التربوي بناءً متزنًا وشاملًا وفق أسس ومنطلقات علمية، من خلال منظومة متكاملة من الأدوات والبرامج المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءته وزيادة مهنيته وإعداد نماذج من التربويين يحسنون أساليب التربية الصحيحة بما يتلاءم مع مستجدات العصر.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يدشن برنامج "صناعة": التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، برنامج "صناعة التربوي".

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية التربوي وتمكينه من القيام بأدواره بكفاءة وفعالية، والإسهام في رسم منهجية علمية تطبيقية لصناعة التربوي وبنائه، وتزويد التربوي بالأدوات والآليات المؤثرة والرقي بمساحة الوعي والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر لدى التربويين، وقيادة التربوي لإنتاج المعرفة التربوية ونشرها وتطبيقها في المجالات المختلفة.

وأشار الشيخ السديس إلى أن التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وحضارتها، والمنوطة بصناعة جيل المستقبل ورقي الأفراد والمجتمعات؛ مبينًا أن البرنامج يعمل على بناء التربوي بناءً متزنًا وشاملًا وفق أسس ومنطلقات علمية، من خلال منظومة متكاملة من الأدوات والبرامج المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءته وزيادة مهنيته وإعداد نماذج من التربويين يحسنون أساليب التربية الصحيحة بما يتلاءم مع مستجدات العصر.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
10:47 AM

السديس يدشن برنامج "صناعة": التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة

قال: يعمل وفق أسس ومنطلقات علمية من خلال منظومة متكاملة من الأدوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، برنامج "صناعة التربوي".

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية التربوي وتمكينه من القيام بأدواره بكفاءة وفعالية، والإسهام في رسم منهجية علمية تطبيقية لصناعة التربوي وبنائه، وتزويد التربوي بالأدوات والآليات المؤثرة والرقي بمساحة الوعي والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر لدى التربويين، وقيادة التربوي لإنتاج المعرفة التربوية ونشرها وتطبيقها في المجالات المختلفة.

وأشار الشيخ السديس إلى أن التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وحضارتها، والمنوطة بصناعة جيل المستقبل ورقي الأفراد والمجتمعات؛ مبينًا أن البرنامج يعمل على بناء التربوي بناءً متزنًا وشاملًا وفق أسس ومنطلقات علمية، من خلال منظومة متكاملة من الأدوات والبرامج المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءته وزيادة مهنيته وإعداد نماذج من التربويين يحسنون أساليب التربية الصحيحة بما يتلاءم مع مستجدات العصر.

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