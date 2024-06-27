نوّه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، إلى البرامج النوعية والمراكز التي أطلقتها المديرية العامة للسجون أمس، ودشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والتي اشتملت على عدة برامج تأهيلية وإصلاحية بمختلف السجون، مشيراً إلى أنها تعزز حماية حقوق السجناء والموقوفين. وأكد الدكتور العيبان أن البرامج التي تم إطلاقها تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للسجناء والموقوفين، وضرورة توفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيّاً وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي قبل الإفراج عنهم. ونوّه العيبان إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية العامة للسجون في سبيل تقديم الرعاية الشاملة للنزلاء في ظل توجيهات سمو وزير الداخلية، مشيدًا بـ"برنامج ثقة" الذي تم تدشينه كمبادرة طموحة تهدف إلى تهيئة المستفيد الذي تبقى من محكوميته سنة فأقل للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل عودته للمجتمع؛ من خلال الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة، يتم تنفيذه بمساعدة القطاعين العام والخاص. وأكد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان تعمل على تعزيز التعاون مع المديرية العامة للسجون فيما يتعلق بحقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقية الدولية والإقليمية التي انضمّت إليها المملكة. وتقوم في هذا الصدد بزيارة السجون ودور التوقيف بشكل دوري للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بتلك الحقوق.

"العيبان": المبادرات الجديدة لـ"السجون" تعزز حقوق السجناء والموقوفين ذياب الشمري سبق 2019-06-27 نوّه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، إلى البرامج النوعية والمراكز التي أطلقتها المديرية العامة للسجون أمس، ودشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والتي اشتملت على عدة برامج تأهيلية وإصلاحية بمختلف السجون، مشيراً إلى أنها تعزز حماية حقوق السجناء والموقوفين.



وأكد الدكتور العيبان أن البرامج التي تم إطلاقها تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للسجناء والموقوفين، وضرورة توفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيّاً وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي قبل الإفراج عنهم.



ونوّه العيبان إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية العامة للسجون في سبيل تقديم الرعاية الشاملة للنزلاء في ظل توجيهات سمو وزير الداخلية، مشيدًا بـ"برنامج ثقة" الذي تم تدشينه كمبادرة طموحة تهدف إلى تهيئة المستفيد الذي تبقى من محكوميته سنة فأقل للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل عودته للمجتمع؛ من خلال الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة، يتم تنفيذه بمساعدة القطاعين العام والخاص.



وأكد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان تعمل على تعزيز التعاون مع المديرية العامة للسجون فيما يتعلق بحقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقية الدولية والإقليمية التي انضمّت إليها المملكة. وتقوم في هذا الصدد بزيارة السجون ودور التوقيف بشكل دوري للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بتلك الحقوق.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 05:38 PM

"العيبان": المبادرات الجديدة لـ"السجون" تعزز حقوق السجناء والموقوفين أكد أنها اشتملت على عدة برامج تأهيلية وإصلاحية





A A A





3 مشاركة

نوّه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، إلى البرامج النوعية والمراكز التي أطلقتها المديرية العامة للسجون أمس، ودشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والتي اشتملت على عدة برامج تأهيلية وإصلاحية بمختلف السجون، مشيراً إلى أنها تعزز حماية حقوق السجناء والموقوفين.



وأكد الدكتور العيبان أن البرامج التي تم إطلاقها تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للسجناء والموقوفين، وضرورة توفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيّاً وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي قبل الإفراج عنهم.



ونوّه العيبان إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية العامة للسجون في سبيل تقديم الرعاية الشاملة للنزلاء في ظل توجيهات سمو وزير الداخلية، مشيدًا بـ"برنامج ثقة" الذي تم تدشينه كمبادرة طموحة تهدف إلى تهيئة المستفيد الذي تبقى من محكوميته سنة فأقل للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل عودته للمجتمع؛ من خلال الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة، يتم تنفيذه بمساعدة القطاعين العام والخاص.



وأكد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان تعمل على تعزيز التعاون مع المديرية العامة للسجون فيما يتعلق بحقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقية الدولية والإقليمية التي انضمّت إليها المملكة. وتقوم في هذا الصدد بزيارة السجون ودور التوقيف بشكل دوري للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بتلك الحقوق.