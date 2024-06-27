النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العيبان": المبادرات الجديدة لـ"السجون" تعزز حقوق السجناء والموقوفين

أكد أنها اشتملت على عدة برامج تأهيلية وإصلاحية

نوّه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، إلى البرامج النوعية والمراكز التي أطلقتها المديرية العامة للسجون أمس، ودشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والتي اشتملت على عدة برامج تأهيلية وإصلاحية بمختلف السجون، مشيراً إلى أنها تعزز حماية حقوق السجناء والموقوفين.

وأكد الدكتور العيبان أن البرامج التي تم إطلاقها تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للسجناء والموقوفين، وضرورة توفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيّاً وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي قبل الإفراج عنهم.

ونوّه العيبان إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية العامة للسجون في سبيل تقديم الرعاية الشاملة للنزلاء في ظل توجيهات سمو وزير الداخلية، مشيدًا بـ"برنامج ثقة" الذي تم تدشينه كمبادرة طموحة تهدف إلى تهيئة المستفيد الذي تبقى من محكوميته سنة فأقل للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل عودته للمجتمع؛ من خلال الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة، يتم تنفيذه بمساعدة القطاعين العام والخاص.

وأكد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان تعمل على تعزيز التعاون مع المديرية العامة للسجون فيما يتعلق بحقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقية الدولية والإقليمية التي انضمّت إليها المملكة. وتقوم في هذا الصدد بزيارة السجون ودور التوقيف بشكل دوري للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بتلك الحقوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العيبان": المبادرات الجديدة لـ"السجون" تعزز حقوق السجناء والموقوفين
سبق

نوّه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، إلى البرامج النوعية والمراكز التي أطلقتها المديرية العامة للسجون أمس، ودشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والتي اشتملت على عدة برامج تأهيلية وإصلاحية بمختلف السجون، مشيراً إلى أنها تعزز حماية حقوق السجناء والموقوفين.

وأكد الدكتور العيبان أن البرامج التي تم إطلاقها تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للسجناء والموقوفين، وضرورة توفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيّاً وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي قبل الإفراج عنهم.

ونوّه العيبان إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية العامة للسجون في سبيل تقديم الرعاية الشاملة للنزلاء في ظل توجيهات سمو وزير الداخلية، مشيدًا بـ"برنامج ثقة" الذي تم تدشينه كمبادرة طموحة تهدف إلى تهيئة المستفيد الذي تبقى من محكوميته سنة فأقل للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل عودته للمجتمع؛ من خلال الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة، يتم تنفيذه بمساعدة القطاعين العام والخاص.

وأكد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان تعمل على تعزيز التعاون مع المديرية العامة للسجون فيما يتعلق بحقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقية الدولية والإقليمية التي انضمّت إليها المملكة. وتقوم في هذا الصدد بزيارة السجون ودور التوقيف بشكل دوري للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بتلك الحقوق.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
05:38 PM

"العيبان": المبادرات الجديدة لـ"السجون" تعزز حقوق السجناء والموقوفين

أكد أنها اشتملت على عدة برامج تأهيلية وإصلاحية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
940

نوّه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، إلى البرامج النوعية والمراكز التي أطلقتها المديرية العامة للسجون أمس، ودشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والتي اشتملت على عدة برامج تأهيلية وإصلاحية بمختلف السجون، مشيراً إلى أنها تعزز حماية حقوق السجناء والموقوفين.

وأكد الدكتور العيبان أن البرامج التي تم إطلاقها تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للسجناء والموقوفين، وضرورة توفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعيّاً وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي قبل الإفراج عنهم.

ونوّه العيبان إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية العامة للسجون في سبيل تقديم الرعاية الشاملة للنزلاء في ظل توجيهات سمو وزير الداخلية، مشيدًا بـ"برنامج ثقة" الذي تم تدشينه كمبادرة طموحة تهدف إلى تهيئة المستفيد الذي تبقى من محكوميته سنة فأقل للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل عودته للمجتمع؛ من خلال الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة، يتم تنفيذه بمساعدة القطاعين العام والخاص.

وأكد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان تعمل على تعزيز التعاون مع المديرية العامة للسجون فيما يتعلق بحقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقية الدولية والإقليمية التي انضمّت إليها المملكة. وتقوم في هذا الصدد بزيارة السجون ودور التوقيف بشكل دوري للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بتلك الحقوق.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,176
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,051

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة