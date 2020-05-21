تزامنًا مع احترازات كورونا.. بدء تشغيل "العيادات الافتراضية" بمستشفى عفيف

"الشعلاني": كمرحلة أولية لعيادات الأطفال والباطنية وأمراض النساء

أطلقت إدارة مستشفى عفيف العام ممثلة بالعيادات الخارجية والصحة الإلكترونية، خدمة العيادات الافتراضية والتي يأتي إطلاقها بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وأوضح مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني لـ"سبق"؛ أن العيادة الافتراضية تتيح للمريض التواصل مع الطبيب عبر اتصال مرئي صوتي من قِبل الطبيب في أثناء وقت عمل العيادة، ويتم مناقشة حالة المريض ومراجعة الفحوص المخبرية، وصرف الدواء وحجز موعد جديد للمتابعة إذا رأى الطبيب حاجة المريض إلى ذلك، مبينًا أنه بإمكان المريض أيضًا طلب خدمة توصيل الدواء للمنزل.

وأضاف، أن الخدمة ستكون متاحة كمرحلة أولية لكل من عيادة الأطفال وأمراض الباطنية وأمراض النساء والولادة، وسيكون التنسيق للحجز على العيادة متاحًا من خلال التواصل على الأرقام المخصصة بتطبيق الواتساب (0117242850).

ورفع "الشعلاني" شكره وتقديره إلى مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة على متابعتهما المستمرة لتطوير الخدمة بالمستشفى وتسهيل كل السبل الميسرة لذلك.