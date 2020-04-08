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"الصحة العالمية": بخاخ الأنف الملحي لا يقضي على كورونا

الأدلة محدودة على أنه يسرّع من شفاء نزلات البرد العادية

أكدت منظمة الصحة العالمية، في تدوينة لها على حسابها في فيسبوك اليوم، أن رش الأنف من الداخل بالماء المالح، كما يعتقد البعض، لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا.

وفنّدت المنظمة ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استخدام بخاخ الأنف الذي يأتي مع محلول ملحي في القضاء على الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أكدت المنظمة الدولية أنه لا يوجد دلائل على أن استخدام بخاخ الأنف بصورة منتظمة يقي من الإصابة بفيروس كورونا، الذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من مليون و400 ألف شخص في العالم.

وذكرت أن هناك أدلة محدودة على أن غسل الأنف بالماء المالح بانتظام، يسرّع من شفاء نزلات البرد العادية؛ مشيرة إلى أن استخدام بخاخ الأنف بالمحلول الملحي بصورة مستمرة لا يمنع الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي على وجه الخصوص.

ويهاجم فيروس كورونا الجهاز التنفسي للإنسان؛ خصوصًا الرئتين؛ مما يجعل المصاب يشعر بصعوبة في التنفس وجفاف في الحلق.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": بخاخ الأنف الملحي لا يقضي على كورونا
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية، في تدوينة لها على حسابها في فيسبوك اليوم، أن رش الأنف من الداخل بالماء المالح، كما يعتقد البعض، لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا.

وفنّدت المنظمة ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استخدام بخاخ الأنف الذي يأتي مع محلول ملحي في القضاء على الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أكدت المنظمة الدولية أنه لا يوجد دلائل على أن استخدام بخاخ الأنف بصورة منتظمة يقي من الإصابة بفيروس كورونا، الذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من مليون و400 ألف شخص في العالم.

وذكرت أن هناك أدلة محدودة على أن غسل الأنف بالماء المالح بانتظام، يسرّع من شفاء نزلات البرد العادية؛ مشيرة إلى أن استخدام بخاخ الأنف بالمحلول الملحي بصورة مستمرة لا يمنع الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي على وجه الخصوص.

ويهاجم فيروس كورونا الجهاز التنفسي للإنسان؛ خصوصًا الرئتين؛ مما يجعل المصاب يشعر بصعوبة في التنفس وجفاف في الحلق.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:09 PM

"الصحة العالمية": بخاخ الأنف الملحي لا يقضي على كورونا

الأدلة محدودة على أنه يسرّع من شفاء نزلات البرد العادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت منظمة الصحة العالمية، في تدوينة لها على حسابها في فيسبوك اليوم، أن رش الأنف من الداخل بالماء المالح، كما يعتقد البعض، لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا.

وفنّدت المنظمة ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استخدام بخاخ الأنف الذي يأتي مع محلول ملحي في القضاء على الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أكدت المنظمة الدولية أنه لا يوجد دلائل على أن استخدام بخاخ الأنف بصورة منتظمة يقي من الإصابة بفيروس كورونا، الذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من مليون و400 ألف شخص في العالم.

وذكرت أن هناك أدلة محدودة على أن غسل الأنف بالماء المالح بانتظام، يسرّع من شفاء نزلات البرد العادية؛ مشيرة إلى أن استخدام بخاخ الأنف بالمحلول الملحي بصورة مستمرة لا يمنع الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي على وجه الخصوص.

ويهاجم فيروس كورونا الجهاز التنفسي للإنسان؛ خصوصًا الرئتين؛ مما يجعل المصاب يشعر بصعوبة في التنفس وجفاف في الحلق.

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