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أمانة جازان تطلق حملة مكثفة لنظافة الأحياء

بهدف الحد من تكاثر الحشرات

أطلقت أمانة منطقة جازان، حملة شاملة لتنظيف أحياء مدينة جيزان؛ من أجل إزالة مخلفات البناء مجهولة المصدر، وردم المستنقعات؛ للحد من تكاثر الحشرات.

وتضمّنت "الحملة" التي وجه بها أمين جازان نايف بن سعيدان وأطلقها رئيس بلدية جازان المهندس محمد الهلالي، بحضور مدير الخدمات الدكتور نايف الجهني؛ وذلك لإزالة الأشجار من الأراضي الفضاء، وترميم الحفر، إضافة إلى إعادة سفلتة شوارع الحي التي يتم تنظيفها، مع إعادة دهان الحاويات وغسلها، واستبدال التالف منها، والعمل على تثبيت كل حاوية في الموقع المخصص لها، ضمن سياج حديدي.

وتزامنت "الحملة" مع أعمال حماية البيئة، الرامية إلى مكافحة نواقل الأمراض من: ذباب، وبعوض، وصراصير، وقوارض.

وحثت "أمانة جازان" جميع السكان على التعاون معها، ودعم هذه الحملة؛ بعدم إلقاء المخلفات في الأراضي الفضاء، والإبلاغ عن أي مخالفات تقع، بالاتصال على الرقم "940".

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أمانة جازان تطلق حملة مكثفة لنظافة الأحياء
سبق

أطلقت أمانة منطقة جازان، حملة شاملة لتنظيف أحياء مدينة جيزان؛ من أجل إزالة مخلفات البناء مجهولة المصدر، وردم المستنقعات؛ للحد من تكاثر الحشرات.

وتضمّنت "الحملة" التي وجه بها أمين جازان نايف بن سعيدان وأطلقها رئيس بلدية جازان المهندس محمد الهلالي، بحضور مدير الخدمات الدكتور نايف الجهني؛ وذلك لإزالة الأشجار من الأراضي الفضاء، وترميم الحفر، إضافة إلى إعادة سفلتة شوارع الحي التي يتم تنظيفها، مع إعادة دهان الحاويات وغسلها، واستبدال التالف منها، والعمل على تثبيت كل حاوية في الموقع المخصص لها، ضمن سياج حديدي.

وتزامنت "الحملة" مع أعمال حماية البيئة، الرامية إلى مكافحة نواقل الأمراض من: ذباب، وبعوض، وصراصير، وقوارض.

وحثت "أمانة جازان" جميع السكان على التعاون معها، ودعم هذه الحملة؛ بعدم إلقاء المخلفات في الأراضي الفضاء، والإبلاغ عن أي مخالفات تقع، بالاتصال على الرقم "940".

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:18 PM

أمانة جازان تطلق حملة مكثفة لنظافة الأحياء

بهدف الحد من تكاثر الحشرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت أمانة منطقة جازان، حملة شاملة لتنظيف أحياء مدينة جيزان؛ من أجل إزالة مخلفات البناء مجهولة المصدر، وردم المستنقعات؛ للحد من تكاثر الحشرات.

وتضمّنت "الحملة" التي وجه بها أمين جازان نايف بن سعيدان وأطلقها رئيس بلدية جازان المهندس محمد الهلالي، بحضور مدير الخدمات الدكتور نايف الجهني؛ وذلك لإزالة الأشجار من الأراضي الفضاء، وترميم الحفر، إضافة إلى إعادة سفلتة شوارع الحي التي يتم تنظيفها، مع إعادة دهان الحاويات وغسلها، واستبدال التالف منها، والعمل على تثبيت كل حاوية في الموقع المخصص لها، ضمن سياج حديدي.

وتزامنت "الحملة" مع أعمال حماية البيئة، الرامية إلى مكافحة نواقل الأمراض من: ذباب، وبعوض، وصراصير، وقوارض.

وحثت "أمانة جازان" جميع السكان على التعاون معها، ودعم هذه الحملة؛ بعدم إلقاء المخلفات في الأراضي الفضاء، والإبلاغ عن أي مخالفات تقع، بالاتصال على الرقم "940".

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