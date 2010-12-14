احذر.. الأطعمة فائقة المعالجة تهدد بخطر الوفاة بالقلب

دراسة حديثة تدعو إلى العودة إلى نظام غذائي تقليدي

كشفت دراسة جديدة نُشِرت في مجلة "يوروبيان هارت"، أن تناول أطعمة معينة مثل الأسماك الدهنية والمكسرات، يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة قلبك، في حين أن البعض الآخر، مثل البيتزا المغطاة باللحوم، قد يكون خطيرًا.

وأظهرت النتائج أنه بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من المشاكل القلبية، فإن تناول نظام غذائي مليء بالأطعمة المعالجة، يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب.

وشملت الدراسة 1171 بالغًا لديهم تاريخ من أمراض القلب على مدى فترة متوسطة تزيد قليلاً على عقد من الزمان.

وبعد مراجعة نتائج استبانة حول عادات الطعام، قارن الباحثون كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي يتناولها المشاركون يوميًا، مع الكمية الإجمالية للطعام الذي استهلكوه.

وتبين أن من بين المشاركين الذين تناولوا أعلى نسبة من الأطعمة فائقة المعالجة، كانت فرصة الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بنحو الثلثين مما كانت عليه بالنسبة للمجموعة المتوسطة.

وأدى النظام الغذائي عالي المعالجة إلى زيادة الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بحوالي 40 بالمئة.

وقالت مؤلفة الدراسة ماريالورا باناسيو: يجب على الناس البدء بالتفكير في العودة إلى نظام غذائي تقليدي، والذي يحد بشدة من الأطعمة التي يتم تصنيعها بإفراط، وبدلًا من ذلك يفضل التحضير المنزلي واستهلاك الأطعمة غير المصنعة.

يشار إلى أن الأطعمة المعالجة هي الأطعمة التي تم تعديلها لتدوم لوقت أطول أو لتحسين طعمها، وتتم معالجتها بإضافة الملح أو السكر أو الخميرة، مثل اللحم المقدد، الخبز المنزلي، الفواكه والخضراوات المعلبة، والسمك المدخن وشراب الشعير.