تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 43520. وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة 43520 حالة، مقابل 28650 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 14870 عن الحالات النشطة. وسجلت المملكة اليوم 2284 حالة تعافٍ.

بـ 2284 حالة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا عبدالرزاق البجالي سبق 2020-05-24 تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 43520.

وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة 43520 حالة، مقابل 28650 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 14870 عن الحالات النشطة.

وسجلت المملكة اليوم 2284 حالة تعافٍ.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 03:57 PM

بـ 2284 حالة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا بلغ إجمالي حالات الشفاء حتى اليوم 43520





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تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 43520.

وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة 43520 حالة، مقابل 28650 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 14870 عن الحالات النشطة.

وسجلت المملكة اليوم 2284 حالة تعافٍ.