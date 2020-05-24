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"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

بـ 2284 حالة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا

بلغ إجمالي حالات الشفاء حتى اليوم 43520

تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 43520.
وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة 43520 حالة، مقابل 28650 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 14870 عن الحالات النشطة.
وسجلت المملكة اليوم 2284 حالة تعافٍ.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 2284 حالة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا
سبق

تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 43520.
وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة 43520 حالة، مقابل 28650 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 14870 عن الحالات النشطة.
وسجلت المملكة اليوم 2284 حالة تعافٍ.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:57 PM

بـ 2284 حالة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا

بلغ إجمالي حالات الشفاء حتى اليوم 43520

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
4
9,037

تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 43520.
وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة 43520 حالة، مقابل 28650 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 14870 عن الحالات النشطة.
وسجلت المملكة اليوم 2284 حالة تعافٍ.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,484
91 مليار ..

91 مليار ..

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