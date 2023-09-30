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"المعجب" يرأس الاجتماع السنوي للنيابة العامة

أكد على استمرار التطور القانوني الذي تشهده المملكة

ترأس النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي للنيابة العامة، بحضور رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة.

واستهل "المعجب" الاجتماع الذي عقد بدائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع، بكلمة ثمّن خلالها ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية الجزائية في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوهاً بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت مؤخراً وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الجزائية، وعرض تقارير مرئية لدوائر التفتيش، والمتابعة، والتعاون الدولي، وجرائم البيئة، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والموارد البشرية، وجرى مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي.

واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيش على السجون، ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي، ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك، والإجراءات التطويرية المرتبطة به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعجب" يرأس الاجتماع السنوي للنيابة العامة
سبق

ترأس النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي للنيابة العامة، بحضور رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة.

واستهل "المعجب" الاجتماع الذي عقد بدائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع، بكلمة ثمّن خلالها ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية الجزائية في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوهاً بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت مؤخراً وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الجزائية، وعرض تقارير مرئية لدوائر التفتيش، والمتابعة، والتعاون الدولي، وجرائم البيئة، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والموارد البشرية، وجرى مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي.

واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيش على السجون، ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي، ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك، والإجراءات التطويرية المرتبطة به.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
03:13 PM

"المعجب" يرأس الاجتماع السنوي للنيابة العامة

أكد على استمرار التطور القانوني الذي تشهده المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ترأس النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي للنيابة العامة، بحضور رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة.

واستهل "المعجب" الاجتماع الذي عقد بدائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع، بكلمة ثمّن خلالها ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية الجزائية في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوهاً بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت مؤخراً وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الجزائية، وعرض تقارير مرئية لدوائر التفتيش، والمتابعة، والتعاون الدولي، وجرائم البيئة، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والموارد البشرية، وجرى مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي.

واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيش على السجون، ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي، ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك، والإجراءات التطويرية المرتبطة به.

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